Escándalo en la Casa Blanca: le prohíben la entrada a esta actriz de Hollywood

Suscríbete a nuestros canales

A su llegada a Washington, la actriz de Hollywood, Dyan Cannon, quiso visitar la tan respetada Casa Blanca, sin embargo, no pudo ingresar debido a un hecho insólito que, desencadenó en carcajadas, lejos de provocar una molestia en la artista.

¿El motivo? Una ligera exageración de su edad en documentos oficiales. Cannon, quien se encontraba acompañada por las también figuras Kym Douglas, Tracey Bregman y la chef Christine Avanti-Fischer, compartió entre risas que la sorprendente traba obedecía precisamente a eso: “mentir sobre su edad”.

La Casa Blanca le dijo que NO a la actriz de Hollywood

Las actrices y conductoras estaban en la capital federal presentando su nuevo podcast, “La Mesa de Dios”, cuando decidieron aprovechar la oportunidad para visitar la sede ejecutiva más famosa del planeta.

Pero, lo que debía ser un momento solemne se transformó en un episodio viral. Kym Douglas grabó el momento exacto en que se les impidió el ingreso. En el video, Douglas comenta, entre divertido y asombrado: “No podemos entrar porque alguien mintió sobre su edad”.

Cannon, dueña de una trayectoria brillante en Hollywood, no pudo contener la risa mientras sus amigas se burlaban de la situación con buen humor. Con toda confianza, Cannon confesó sin remordimiento lo que había hecho.

“Hace años… mentí sobre mi edad en el pasaporte. ¿Quién no, Dyan?”. Y como si fuera poco, Avanti-Fischer remató la escena con: “Si entramos, será un milagro de Dios”.

Dyan Cannon se burla de la situación

El material no se quedó atrás, pues, el video fue compartido originalmente por Douglas desde su historia de Instagram. Pero una vez que comenzó a ganar visibilidad, Cannon lo republicó en su propia página.

Esta publicación la acompañó con una declaración que derrochó picardía y sinceridad: “Y lo haría de nuevo”, demostrando que, no haber podido acceder a la residencia presidencial fue uno de los temas que menos le importó en su paso por la capital estadounidense.