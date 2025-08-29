¡Confirmado! La UFC llegará a la Casa Blanca en 2026 (+detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La Casa Blanca será testigo de un evento sin igual en la historia de las artes marciales mixtas con un evento de UFC el 4 de julio de 2026, con motivo del 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Dana White, director ejecutivo de la UFC, confirmó que el espectáculo se llevará a cabo en el South Lawn (Jardín Sur) de la residencia presidencial, y que las negociaciones avanzan tras una reunión con el presidente Donald Trump. Cabe destacar que, el mismo mandatario norteamericano ya había adelantado la noticia en el pasado mes de julio.

Este combate será el primero de su tipo celebrado en los terrenos de la Casa Blanca, simbolizando una fusión sin precedentes entre deportes, entretenimiento y patriotismo en una celebración tan significativa como el 250.º aniversario de la nación estadounidense. Además de eso, formará parte de la nueva era mediática de UFC, con una millonaria alianza de transmisión con Paramount+ y CBS, de acuerdo con los reportes.

UFC llega a la Casa Blanca

White anunció que el UFC White House está oficialmente en marcha. El presidente Trump había tenido el interés de organización una velada de artes marciales mixtas con más de 20 mil espectadores.

La lucha por la Casa Blanca está en marcha. Tendré más detalles al respecto en las próximas semanas. Lo hemos conseguido", afirmó el director ejecutivo de la UFC.

Aunque se espera un arduo trabajo sobre la instalación del octágono y su peso sobre el césped. El venidero espectáculo promete jornada “única”, con un programa irrepetible y una producción monumental.