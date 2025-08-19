Alerta sanitaria: La FDA ordena el retiro de un queso popular por riesgo de Listeria

Suscríbete a nuestros canales

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos ha emitido una importante alerta de seguridad. A través de un comunicado de la empresa Fromi Estados Unidos, se ha anunciado el retiro de un queso popular del mercado debido a la posible contaminación con la bacteria Listeria monocytogenes, un organismo que puede causar infecciones graves y potencialmente mortales.

El Producto afectado y el peligro de la Listeriosis

El retiro del mercado corresponde a 12 cajas de queso Brie Royal Faucon de 1 kg, un producto que, de estar contaminado, podría transmitir la listeriosis. Esta enfermedad es una de las más peligrosas de transmisión alimentaria, con severas consecuencias para la salud, especialmente para ciertos grupos de la población.

Según el comunicado, la bacteria puede provocar infecciones fatales en niños pequeños, personas de la tercera edad y aquellos con sistemas inmunológicos comprometidos. De igual manera, representa un riesgo significativo para las mujeres embarazadas, ya que podría tener un impacto severo en la salud del feto.

Información importante para los consumidores

Para que los consumidores puedan identificar si tienen el producto afectado, se han proporcionado los siguientes detalles:

Venta: Fue vendido a clientes de las tiendas Cheese Plate Brooklyn - Park Slope LLC y Cheese Plate Brooklyn: Carroll Gardens.

Período de Venta: Las ventas se realizaron entre el 24 de julio de 2025 y el 13 de agosto de 2025.

Presentación: Se vendía entero o por porciones. El número de lote afectado es el 615.

Esta información se encuentra visible tanto en la caja general como en el envase de cada pieza de queso.

Qué hacer si compraste queso suspendido

Aunque hasta la fecha no se han reportado enfermedades relacionadas con el consumo de este queso en Estados Unidos, la recomendación de la compañía es clara y urgente:

No consumir el producto: Si tienes en tu posesión el queso Brie Royal Faucon de 1 kg con el lote mencionado, no lo consumas bajo ninguna circunstancia. Devolver para un reembolso: La indicación es devolverlo al lugar de compra para recibir un reembolso completo del dinero. Consulta médica: Si consumiste el producto y presentas síntomas inusuales como fiebre, dolores musculares, náuseas, o diarrea, es vital que consultes a un médico de inmediato.

La prevención es la mejor forma de proteger la salud ante este tipo de alertas sanitarias.