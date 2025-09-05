Ordenan retirar estos fideos de los supermercados por un grave error de fábrica

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció el retiro voluntario de una sopa de fideos etiquetada erróneamente como “ensalada de papa”. ”. Además, no se ha especificado que incluye un ingrediente de trigo que puede ser altamente peligroso para las personas alérgicas o intolerantes. La información fue divulgada mediante un comunicado oficial publicado en el sitio web de la agencia.

Foto: Cortesía

¿Cómo identificar los fideos retirados?

Los consumidores pueden identificar el producto que posee las siguientes características:

Nombre: "Red Potato Bliss Salad" de Hans Kissle. Aunque debería decir "Tricolor Twist Pasta Salad".

Contenido del paquete: 16 onzas

Envase: De plástico transparente con tapa blanca.

UPC: 036217673706

Fecha de vencimiento: 25 de septiembre de 2025

Foto: Cortesía

Las autoridades alertaron sobre las reacciones adversas que podrían experimentar las personas al comerlos:

Urticaria

Picazón

Hinchazón en la piel

Dificultad para respirar

Congestión nasal

Diarrea

Cólicos

Vómitos

Náuseas

Anafilaxia

¿Dónde fueron distribuidos los fideos?

Los productos fueron distribuidos en las minoristas Stop and Shop en diversos estados, como:

Massachusetts

Rhode Island

Connecticut

New Jersey

New York

¿Qué hacer si compró los fideos?

De acuerdo a las autoridades, los consumidores pueden solicitar un reembolso del monto total donde adquirieron el producto. También, la compañía Hans Kissle proporcionó un número de contacto: 978-556-4500 978-556-4500 y así pueden solventar inquietudes sobre el retiro.

Finalmente, se exhorta a devolver los fideos a la tienda y evitar su consumo porque podrían ocasionar reacciones graves y hasta causar la muerte.