Ordenan retirar miles de kilos de queso de los supermercados por esta razón

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) anunció el retiro del mercado de un queso muy popular por representar un riesgo de muerte, tras comprobarse la presencia de roedores y otras condiciones insalubres en el proceso de producción y almacenamiento. El producto afectado es de la marca “El Establo”, según indicaron las autoridades.

Foto: Referencial / Cortesía

¿Cuáles síntomas podrían experimentar los consumidores?

En caso de haber comprado el queso, las personas deben evitar su consumo porque podría causar infecciones graves incluyendo salmonelosis, una enfermedad que afecta significativamente el tubo digestivo.

De igual modo, puede ser mortal para quienes tengan el sistema inmunológico debilitado, así como los bebés, mujeres embarazadas o personas de la tercera edad. Los personas contaminadas podrían experimentar varios síntomas, tales como:

Nauseas

Vómitos

Dolor abdominal

Las autoridades alertaron que también pueden presentar infecciones arteriales, endocarditis y artritis, alertaron

¿Cómo identificar el producto?

De acuerdo a un comunicado, el producto comercializado tiene una etiqueta de identificación color azul con amarillo que indica “Queso Español (Quesito Colombiano)” y fue distribuido en tiendas minoristas, ubicadas en Massachussets. En la leyenda de la parte superior, puede visualizarse la leyenda “Spanish Cheese”. Además, está envuelto en bolsitas plásticas y tiene un peso aproximado de 1 kilo.

Los lotes afectados poseen el código AUG 2025 y otros con fechas posteriores también forman parte del retiro de los supermercados.

¿Qué hacer en caso de haberlo adquirido?

Las personas que deseen solventar sus dudas o inquietudes pueden comunicarse con el siguiente número telefónico 617-842-0513. En un horario comprendido de 9:00 am a 5:00 pm, de lunes a viernes.

De este modo, las autoridades emiten alertas con anticipación para que los consumidores no enfrenten riesgos significativos para la salud o para que soliciten un reembolso del monto total.