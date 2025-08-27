Servicios

Retiran este famoso jabón de todos los supermercados por ser altamente peligroso

La información fue difundida mediante un comunicado de la empresa fabricante 

Por Meridiano

Miércoles, 27 de agosto de 2025 a las 01:10 pm
Retiran este famoso jabón de todos los supermercados por ser altamente peligroso
Foto: Referencial / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

DermaRite Industries, LLC. anunció el retiro voluntario de varios lotes de jabón y otros productos de cuidado personal al confirmarse la presencia de la bacteria Burkholderia cepacia, un microorganismo capaz de afectar a personas con sistemas inmunitarios débiles y causar infecciones graves. La información fue difundida mediante un comunicado emitido por la empresa, con la finalidad de preservar la salud de los consumidores.

NOTAS RELACIONADAS

Foto: Referencial / Cortesía

¿Cuáles son los productos contaminados?

Entre los productos afectados se encuentran los siguientes:

  • Dermasarra

  • DermaKleen

  • Kleenfoam

  • Perigiene

Foto: Cortesía

De acuerdo a la empresa, estos artículos podrían representar un riesgo sanitario potencialmente elevado, principalmente en pacientes inmunodeprimidos y en quienes les brindan los cuidados paliativos.

¿Qué es la Burkholderia cepacia?

La Burkholderia cepacia es un microorganismo formado por 22 especies de patógenos y posee gran versatilidad metabólica, por lo que puede habitar en el agua, suelo, plantas y hasta las leguminosas. Las personas infectadas pueden ser asintomáticas y en algunos casos pueden presentar fiebre, fatiga y trastornos pulmonares variados.

En cuanto a la transmisión, puede ocurrir por contacto con superficies contaminadas, así como equipos médicos, ambientes acuosos o en centros hospitalarios.

¿Cuántas personas han sido afectadas?

Hasta el momento, no se contabilizan personas afectadas por el uso de los productos para el cuidado y la higiene de la piel. Sin embargo, si posee alguno de los productos mencionados anteriormente y experimenta algún síntoma se recomienda acudir a un especialista de inmediato.

¿Cómo reportar los casos de contaminación?

Los consumidores afectados pueden comunicarse directamente con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) mediante:

  • Su sitio web oficial: www.fda.gov

  • El formulario descargable: www.fda.gov/safety/medwatch/getforms.htm

  • Número telefónico: 1-800-332-1088

  • Fax: 1-800-FDA-0178.  

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras
Miércoles 27 de Agosto de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Servicios