Retiran este famoso jabón de todos los supermercados por ser altamente peligroso

DermaRite Industries, LLC. anunció el retiro voluntario de varios lotes de jabón y otros productos de cuidado personal al confirmarse la presencia de la bacteria Burkholderia cepacia, un microorganismo capaz de afectar a personas con sistemas inmunitarios débiles y causar infecciones graves. La información fue difundida mediante un comunicado emitido por la empresa, con la finalidad de preservar la salud de los consumidores.

Foto: Referencial / Cortesía

¿Cuáles son los productos contaminados?

Entre los productos afectados se encuentran los siguientes:

Dermasarra

DermaKleen

Kleenfoam

Perigiene

Foto: Cortesía

De acuerdo a la empresa, estos artículos podrían representar un riesgo sanitario potencialmente elevado, principalmente en pacientes inmunodeprimidos y en quienes les brindan los cuidados paliativos.

¿Qué es la Burkholderia cepacia?

La Burkholderia cepacia es un microorganismo formado por 22 especies de patógenos y posee gran versatilidad metabólica, por lo que puede habitar en el agua, suelo, plantas y hasta las leguminosas. Las personas infectadas pueden ser asintomáticas y en algunos casos pueden presentar fiebre, fatiga y trastornos pulmonares variados.

En cuanto a la transmisión, puede ocurrir por contacto con superficies contaminadas, así como equipos médicos, ambientes acuosos o en centros hospitalarios.

¿Cuántas personas han sido afectadas?

Hasta el momento, no se contabilizan personas afectadas por el uso de los productos para el cuidado y la higiene de la piel. Sin embargo, si posee alguno de los productos mencionados anteriormente y experimenta algún síntoma se recomienda acudir a un especialista de inmediato.

¿Cómo reportar los casos de contaminación?

Los consumidores afectados pueden comunicarse directamente con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) mediante: