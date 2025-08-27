Estados Unidos: Retiran del mercado esta popular golosina por riesgo sanitario

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos, autoridades y distribuidores emitieron una advertencia luego de que se detectara moho en una reconocida golosina, la empresa JM Smucker Co. ordenó de inmediato el retiro del producto afectado, que ya había sido distribuido en diferentes puntos de venta. Aunque no se especificó qué estados recibieron los lotes, se instó a todos los consumidores a revisar cuidadosamente sus compras.

El alimento que presentó irregularidades es el Hostess Chocolate Ding Dong, una golosina bastante popular en el mercado estadounidense. Los lotes comprometidos incluyen varias presentaciones:

Individual

Multipack

Caja familiar

Todos estos productos están asociados a fechas de caducidad entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre de 2025, lo que facilita la verificación por parte de los compradores.

Riesgos para la salud del producto retirado recientemente en EEUU

La principal preocupación es la formación de moho, el cual puede liberar micotoxinas peligrosas para el organismo. De acuerdo con la FDA, ingerir estos compuestos puede provocar reacciones adversas como:

Náuseas

Vómitos

Diarrea

Malestar abdominal

Lo más alarmante es que, incluso si el moho no es visible a simple vista, las toxinas pueden estar presentes en el producto.

JM Smucker Co. aclaró que el inconveniente se limita únicamente a los Ding Dong de chocolate y que ningún otro producto de su portafolio se encuentra comprometido. Para los consumidores que hayan adquirido estos lotes, la compañía recomienda: