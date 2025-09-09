¡Por la clasificación! Esta es la alineación de la Vinotinto ante Colombia

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto tiene una difícil tarea en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. Los criollos recibirán a la selección de Colombia en el Estadio Monumental de Maturín a las 7:30 PM (hora de Venezuela).

Para nadie es un secreto la enorme importancia que tiene este compromiso para el combinado nacional. En caso de conseguir una victoria, los dirigidos por Fernando Batista clasificarán al repechaje y darán un paso más hacia la Copa del Mundo de Estados Unidos/México/Canadá.

El once de la Vinotinto

Ante la gran relevancia de este encuentro, el "Bocha" junto a su equipo técnico decidió lanzar una formación bastante ofensiva e ilusionante, con algunas sorpresas que emocionan a los aficionados.

En el arco Rafael Romo es indiscutible; acompañado por Jon Aramburu en el lateral derecho; Nahuel Ferraresi y Wilker Ángel en la zaga; y Miguel Navarro por la banda izquierda.

Para el mediocampo, el seleccionador argentino apostó por una línea de cuatro con Telasco Segovia y José "Brujo" Martínez en el doble pivote, con Yeferson Soteldo y Eduard Bello por los costados.

Mientras que, el cambio más significativo y llamativo es el regreso de Josef Martínez a la titularidad. El ariete del San José Earthquakes compartirá el ataque con Salomón Rondón, completando así el once inicial.

