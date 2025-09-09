Horarios en el mundo para ver el Venezuela vs. Colombia

Suscríbete a nuestros canales

Hoy, martes 9 de septiembre, todos los ojos estarán puestos en el Estadio Monumental de Maturín, donde la Vinotinto se enfrenta a Colombia en un partido crucial de las Eliminatorias para el Mundial 2026. Para que ningún aficionado se pierda este emocionante duelo, aquí está una guía completa con los horarios de inicio.

Horarios del partido por región:

-Venezuela: 7:30 p.m.

-Colombia: 6:30 p.m.

-México: 5:30 p.m. (Ciudad de México)

-Perú, Ecuador: 6:30 p.m.

-Chile, Paraguay, Bolivia: 7:30 p.m.

-Argentina, Uruguay, Brasil: 8:30 p.m. (Buenos Aires, Montevideo)

Para la Audiencia Global:

El partido también se podrá seguir desde diferentes latitudes. En Estados Unidos, el encuentro comenzará a las 7:30 p.m. ET (4:30 p.m. PT), y estará disponible a través de servicios de streaming como Fanatiz. Para el público en España, la acción dará inicio a la 1:30 a.m. del miércoles 10 de septiembre, mientras que en Japón será a las 8:30 a.m. del miércoles.

Con el sueño de la clasificación al Mundial en juego, cada minuto de este encuentro será decisivo. La Vinotinto, con la mira puesta en el repechaje, y Colombia, buscando consolidar su pase al certamen, prometen un espectáculo que mantendrá a los aficionados al borde de sus asientos en todo el mundo.