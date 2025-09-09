MLB

MLB: Jarren Durán honra el legado latino en Red Sox con 500 hits silenciosos

El pelotero mexicano alcanzó los 500 hits en su carrera, consolidándose como un referente silencioso en una organización marcada por íconos latinos

Por Jeferson Palacin
Martes, 09 de septiembre de 2025 a las 11:23 am
Jarren Durán - Medias Rojas de Boston - AP Photo/Scott Marshall
Jarren Durán no es dominicano, pero entiende el peso de representar a Medias Rojas de Boston como pelotero latino. El mexicano alcanzó los 500 hits sin hacer ruido y mostrando un desempeño que no busca titulares; pero si respeto por el legado de los latinos antes que él.

Boston ha tenido íconos como: Manny Ramírez, David Ortiz, Pedro Martínez, Nomar Garciaparra entre otros. Durán no compite con ellos, pero si mantiene en alto ese legado latino que heredó de esas figuras. El mexicano construye su propia narrativa, constante y discreta, dejando una huella para las próximas generaciones.

Los 500 hits son solo una muestra de lo que puede llegar a alcanzar con la organización. Durán proyecta longevidad, consistencia y un liderazgo que puede resultar más silencioso de lo que la afición quiere; pero es su manera de aportar y honrar el legado latino de sus predecesores.

Jarren Durán y un selecto grupo de 2021 a 2025

Jarren Durán con sus 500 hits se une a un selecto grupo de peloteros de mucha calidad que debutaron en 2021 y sumaron tal cantidad de inatrapables en su carrera. No ha sido sencillo llegar a la marca, pero es algo a la que solo otros dos jugadores pueden levantar la mano.

Desde la campaña 2021 hasta septiembre de 2025 solo: Jonathan India (590 hits), Andrew Vaughn (613 hits) y Jarren Durán (501 hits) alcanzaron los 500+ imparables en Grandes Ligas. Una marca que los une en un selecto grupo de consistencia y contacto letal.

Números de Jarren Durán con Medias Rojas de Boston en 2025

Jarren Durán ha tenido una temporada 2025 bastante irregular, pero se explica desde un punto de confianza. En años anteriores el mexicano partía como primer bate y tenía la responsabilidad de llegar a la base. Perdió su lugar con Roman Anthony y fue relegado al tercer bate.

Además, Jarren se ha visto involucrado en rumores de cambios durante toda la temporada. De una u otra forma, esta situación lo ha llevado a alejarse del rendimiento superlativo que mostró durante la última campaña. Sin embargo, en 2025 sus números siguen siendo importantes para el equipo.

Números de Durán en 2025:

- 141 juegos, 557 turnos, 78 anotadas, 144 hits, 37 dobles, 12 triples, 14 jonrones, 78 impulsadas, 55 boletos, 151 ponches, 23 bases robadas, .259 promedio, .334 OBP, .443 SLG, .777 OPS

