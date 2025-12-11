La hazaña histórica que logró Mariah Carey con su tema navideño este 2025

Suscríbete a nuestros canales

Con el inicio de la temporada navideña renace uno de los clásicos de Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You, un tema que año tras año conquista las listas musicales, siendo casi una tradición más de Navidad.

Incluido en el álbum Merry Christmas de 1994, Mariah Carey ha roto un nuevo récord con su hit después de 30 años de lanzamiento. Este número histórico redefine el legado la artista con su tema que ha impactado por generaciones y, en este 2025, vuelve otra vez al número 1.

La hazaña histórica All I Want For Christmas Is You

Por séptimo año, All I Want For Christmas Is You conquista el primer puesto de Billboard Hot 100, acumulando 19 semanas en el número 1. Gracias a esta hazaña, se posiciona entre las canciones que más tiempo han ocupado el lugar a lo largo de la historia en la lista en los últimos 67 años.

Además, el medio especializado en música apunta que el proyecto de Carey llegó por primera vez al top 10 en diciembre de 2017 y al top 5 en 2018.

“El mayor número para un solista y a solo uno de alcanzar el récord general de 20 de los Beatles. Además, hizo que Carey fuera la primera artista en lograr un No. 1 en la lista en cuatro décadas distintas (los 90, los 2000, los 2010 y los 2020)”, señala Billboard.

Mariah Carey representa la Navidad

Más allá de una simple canción, All I Want For Christmas Is You representa el inicio de una época amada por todos y se ha convertido en la favorita de los hogares en Estados Unidos.

De igual manera, Mariah Carey es ahora un símbolo de la Navidad que renace cada año como parte de una tradición.