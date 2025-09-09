Ecuador implementa visa de transeúnte para viajeros de Cuba y Venezuela desde este mes

Suscríbete a nuestros canales

Desde el 1 de septiembre, Ecuador implementó la Visa de Visitante Temporal de Transeúnte para ciudadanos de unos 40 países, incluyendo Cuba y Venezuela. La medida, anunciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, se basa en la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y la reforma del artículo 66 de la Ley de Movilidad Humana, con el fin de fortalecer la seguridad del Estado y el control migratorio.

Además de Cuba y Venezuela, la norma aplica a Afganistán, Angola, Bangladesh, Camerún, Egipto, Eritrea, Etiopía, Filipinas, Gambia, Ghana, Guinea, Kenia, India, Irak, Irán, Libia, Nigeria, Pakistán, Nepal, Vietnam, Yemen, Haití, Mali, Costa de Marfil, Myanmar, Uzbekistán, Tayikistán, Albania, Chad, Guinea Bissau, Kirguistán, Mauritania, Sierra Leona, Sudán, Sudán del Sur y China. La Cancillería destacó que esto permitirá un seguimiento más eficiente de los viajeros y una gestión migratoria más segura.

Cómo solicitar la visa

Los interesados deben tramitar la visa desde fuera de Ecuador a través del portal oficial serviciosdigitales.cancilleria.gob.ec. El formulario de solicitud cuesta $50, y la Visa de Visitante Temporal de Transeúnte tiene un valor adicional de $30.

El Gobierno ecuatoriano enfatizó que la medida no vulnera los derechos de las personas en movilidad humana. La normativa respeta el marco legal vigente y busca proteger tanto a los ciudadanos como a los residentes del país, asegurando que el control migratorio se realice de forma ordenada y respetuosa.