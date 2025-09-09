Exigen retirar esta popular marca de queso de los supermercados por representar un riesgo

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, las autoridades sanitarias informaron sobre el retiro de una marca de queso muy popular en los Estados Unidos, debido a la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes, representado un riego potencial para los consumidores. La información fue difundida en el sitio web oficial de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

En este sentido, la compañía realizó pruebas en el producto terminado y en las superficies de corte, corroborando el hallazgo. Al consumir alimentos contaminados, las personas pueden contraer la bacteria y experimentar síntomas, como: fiebre, náuseas, dolor estomacal, fatiga e inclusive convulsiones, en casos más severos.

¿Dónde y cuándo fueron distribuidos los quesos?

De acuerdo a la información oficial, la reconocida marca de quesos fue distribuida en tiendas minoristas y comedores, en:

Ohio

Minnesota

Wisconsin

Texas

Estos artículos fueron elaborados entre el 30 de mayo de 2025 y el 13 de agosto de 2025. Su comercialización se realizó desde el 7 de julio de 2025 hasta el 14 de agosto de 2025.

¿Cuál es el queso retirado?

Se trata de la marca Middlefield Original Cheese Co-Op y los productos retirados contempla una amplia variedad, en diferentes tamaños y presentaciones. A continuación, te proporcionamos los detalles:

Organic Gouda: Paquete de 8 onzas. Fecha de caducidad: el 2/13/2026

Mozarella/Provolone Cheese: Bolsas de 5 libras de queso rallado. Fecha de caducidad: 09/03/2025

Cheddar original ahumado: Panes de 5 libras. Fecha de caducidad: 13/02/2026

Cheddar original suave totalmente natural: Panes de 5 libras. Fecha de caducidad: 13/02/2026

Cheddar original queso rallado: Bolsas de 5 libras. Fecha de caducidad: 3/09/2025

Queso suizo Middlefield Original Cheese Co-Op: Panes de 5 libras. Fecha de caducidad: 13/02/2026

Middlefield Original Cheese Co-Op Pepper Jack Queso: Panes de 5 libras. Fecha de caducidad: 13/02/2026

Middlefield Original Cheese Co-Op Pepper Jack Queso: Bolsas de 5 libras. Fecha de caducidad: 03/09/2026

Middlefield Original Cheese Co-Op Monterrey Jack Cheese: Panes de 5 libras. Fecha de caducidad: 13/02/2026

Middlefield Original Cheese Co-Op Monterrey Jack Cheese: Bolsas de 5 libras de queso rallado. Fecha de caducidad: 03/09/2025

Sunrise Creamery Dilly Pickle Monterey Jack con queso Pickles: Paquete de 6 onzas. El código de lote 253054. Las fechas de venta fueron el 1-7-26, 1-11-26 o 2-16-26.

Sunrise Creamery Dilly Pickle Jack: Paquete de 1.25 libras. El código de lote 253054. La fecha de venta fue el 12-30-25.

Foto: Cortesía / FDA

¿Qué hacer en caso de poseer el artículo?

Las autoridades sanitarias alertaron a las personas a evitar el consumo de los quesos, así como desecharlo o devolverlo a la tienda donde lo adquirió para recibir un reembolso por el monto total.

Para obtener mayor información sobre el retiro pueden comunicarse directamente con la compañía al número telefónico: 440-632-5567. El horario de atención es de lunes a viernes, desde las 8: am hasta las 4:00 pm (hora del Este).