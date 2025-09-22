Aseguran que Jennifer López podría tener un accidente de carro: "Dios la libre"

Suscríbete a nuestros canales

La vida de la actriz, cantante y bailarina Jennifer López siempre es foco de comentarios en los medios y redes sociales, en especial por los múltiples divorcios que ha vivido. Una de las separaciones más fuertes, fue la que presentó el año pasado con el actor Ben Affleck.

Vidente habla de la vida de López

En una reciente entrevista para People en Español, Víctor Florencio, mejor conocido como El Niño Prodigio, comentó que la intérprete de “Papi”, podría atravesar momentos difíciles en su vida.

El experto en astrología y curación espiritual en todo el mundo, aseveró que la artista estará realizando actividades para ella, que la ayudarán a eliminar las malas energías de supuestas personas que se han acercado a ello con extrañas intenciones.

“Hay cosas que a ella le han traído muchas pérdidas. Energía mala, gente que se le ha acercado a ella, negocios que ella ha hecho. Ciertas decisiones no las ha tomado bien. Ahora mismo para ella lo más importante es su familia, su estabilidad emocional, pero no a través de hombres, si no a través de sus hijos", expresó.

Las cartas han hablado

En este sentido, el pitoniso fue mucho más allá, al asegurar que la belleza expareja de Marc Anthony, podría verse involucrada en un accidente.

"Es algo que a mí no me gusta decir, pero, que tiene que cuidarse un poquito. Veo como algo de un accidente de carro. Dios la libre", dijo.

Unas palabras bastantes fuertes en torno a la vida de la estrella, quien en diciembre de este 2025 estará realizando en Las Vegas, Nevada, su residencia “Up All Night”. Una serie de conciertos que se estarán llevando a cabo en el Colosseum del Caesars Palace.