MLB: Dos contendiente en Liga Americana se tambalean rumbo a postemporada

Tigres de Detroit y Astros de Houston son de los equipos más fuertes de la temporada 2025 de Grandes Ligas. Ambos llamados a llegar a postemporada gracias a sus fuertes y competitivos rosters. Sin embargo, en este tramo final del año, se están desmoronando con la clasificación a la vuelta de la esquina.

Tigres dominaron la División Central durante gran parte del año, pero han sufrido un colapso que se califica como histórico. Astros por otra parte, han perdido desempates clave y podrían enfrentar una serie de comodines más exigente si no recuperan el ritmo en los últimos juegos.

A falta de 6 juegos para terminar con la temporada regular ambos equipos enfrentan rivales con mejor ritmo competitivo que ellos; pero además, podrían quedar eliminados en el tramo más importante del año. Detroit y Houston se están jugando todo la temporada en dos series de tres juegos.

Calendario de Tigres de Detroit y Astros de Houston para finalizar la temporada 2025

Tigres de Detroit probablemente tenga el calendario más exigente, con la división y el comodín en juego. Astros de Houston tendrá que verse las caras contra rivales pro debajo de .500, pero además, tendrá dos series contra rivales que no se juegan nada durante el resto de campaña.

Calendario de Tigres de Detroit (Todos de visitante)

23-09: Vs Guardianes de Cleveland

24-09: Vs Guardianes de Cleveland

25-09: Vs Guardianes de Cleveland

26-09: Vs Medias Rojas de Boston

27-09: Vs Medias Rojas de Boston

28-09: Vs Medias Rojas de Boston

Calendario de Astros de Houston (Todos de visitante)

23-09: Vs Atléticos

24-09: Vs Atléticos

25-09: Vs Atléticos

26-09: Vs Angels de Los Ángeles

27-09: Vs Angels de Los Ángeles

28-09: Vs Angels de Los Ángeles

Lucha por el comodín de Liga Americana

Tigres de Detroit y Astros de Houston están en una batalla intensa para clasificar a la postemporada. Detroit se juega la división con Guardianes, pero el que pierda tendrá un lugar en el comodín y tendrán que enfrentar a Medias Rojas de Boston. Astros, solo necesita ganar contra sus rivales para mantenerse en la clasificación.

Comodín de Liga Americana 2025