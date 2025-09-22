¿Qué premios se entregarán en la Gala del Balón de Oro?

Llegó la hora de uno de los momentos más esperados por los aficionados del fútbol de todo el mundo: la Gala del Balón de Oro. Como cada año, este galardón premiará al mejor futbolista de la temporada 2024/25, que habrá sido elegido por el voto de jugadores, entrenadores y periodistas de todo el mundo.
Eso sí, cabe resaltar que el Balón de Oro no será el único premio entregado en esta Gala. Como también es costumbre, otros premios de suma importancia también dejarán su huella este 22 de septiembre de 2025, por lo que en esta nota repasaremos todos los premios que están en juego, y cada uno de los candidatos a ganarlos.
Balón de Oro masculino:
-
Jude Bellingham
-
Ousmane Dembélé
-
Gianluigi Donnarumma
-
Désiré Doué
-
Denzel Dumfries
-
Serhou Guirassy
-
Viktor Gyökeres
-
Erling Haaland
-
Achraf Hakimi
-
Harry Kane
-
Khvicha Kvaratskhelia
-
Robert Lewandowski
-
Alexis Mac Allister
-
Lautaro Martínez
-
Kylian Mbappé
-
Scott McTominay
-
Nuno Mendes
-
João Neves
-
Michael Olise
-
Cole Palmer
-
Pedri
-
Raphinha
-
Declan Rice
-
Fabián Ruiz
-
Mohamed Salah
-
Virgil van Dijk
-
Vinícius Júnior
-
Vitinha
-
Florian Wirtz
-
Lamine Yamal
Balón de Oro femenino:
-
Sandy Baltimore
-
Barbra Banda
-
Aitana Bonmatí
-
Lucy Bronze
-
Klara Bühl
-
Mariona Caldentey
-
Sofia Cantore
-
Steph Catley
-
Temwa Chawinga
-
Melchie Dumornay
-
Emily Fox
-
Cristiana Girelli
-
Esther González
-
Caroline Graham Hansen
-
Hannah Hampton
-
Pernille Harder
-
Patri Guijarro
-
Amanda Gutierrez
-
Lindsey Horan
-
Chloe Kelly
-
Frida Leonhardsen-Maanum
-
Marta
-
Clara Mateo
-
Ewa Pajor
-
Claudia Pina
-
Alexia Putellas
-
Alessia Russo
-
Johanna Rytting Kaneryd
-
Caroline Weir
-
Leah Williamson
Trofeo Yashin masculino:
-
Alisson Becker
-
Yassine Bounou
-
Lucas Chevalier
-
Thibaut Courtois
-
Gianluigi Donnarumma
-
Emiliano Martínez
-
Jan Oblak
-
David Raya
-
Matz Sels
-
Yann Sommer
Trofeo Yashin femenino:
-
Ann-Katrin Berger
-
Cata Coll
-
Hannah Hampton
-
Chiamaka Nnadozie
-
Daphne van Domselaar
Trofeo Kopa masculino (sub-21):
-
Ayyoub Bouaddi
-
Pau Cubarsí
-
Désiré Doué
-
Estêvão
-
Dean Huijsen
-
Myles Lewis-Skelly
-
Rodrigo Mora
-
João Neves
-
Lamine Yamal
-
Kenan Yıldız
Trofeo Kopa femenino (sub-21);
-
Michelle Agyemang
-
Linda Caicedo
-
Wieke Kaptein
-
Vicky López
-
Claudia Martínez Ovando
Trofeo Cruyff masculino (entrenadores):
-
Antonio Conte
-
Luis Enrique Martínez
-
Hansi Flick
-
Enzo Maresca
-
Arne Slot
Trofeo Cruyff femenino (entrenadoras):
-
Sonia Bompastor
-
Arthur Elias
-
Justine Madugu
-
Renée Slegers
-
Sarina Wiegman
Clubes nominados a Mejor Club del Año (masculino):
-
Barcelona
-
Botafogo
-
Chelsea
-
Liverpool
-
Paris Saint-Germain
Clubes nominados a Mejor Club del Año (femenino)
-
Arsenal
-
FC Barcelona
-
Chelsea
-
Olympique Lyonnais
-
Orlando Pride