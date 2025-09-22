¿Quién es el favorito para ganar el Balón de Oro según las apuestas?

Suscríbete a nuestros canales

La gala del Balón del Oro se llevará a cabo este lunes 22 de septiembre y un jugador será reconocido como el mejor futbolista de la última temporada (2024-25). Ousmane Dembélé (PSG) y Lamine Yamal (Barcelona) destacan como principales favoritos a llevarse el premio.

Aunque no destacó de gran manera en la pasada campaña en el viejo continente, el delantero, con pasado culé, viene de una presentación magistral con los parisinos, donde fue determinante para que el club conquistara el triplete, incluido su primera UEFA Champions League de su historia. Además de la primera 'Orejona' de los franceses, el atacante terminó ganando el reconocimiento como el Mejor Jugador del mencionado certamen luego de registros ocho goles y seis asistencias en 15 partidos.

Del otro lado, Lamine Yamal si estuvo destacando hasta el final de temporada como consolidar sus mejor méritos como nominado a la gala de la France Football. El mediocampista dejó estadísticas notables con 21 goles y 22 asistencias, además de conquistar la Liga, la Copa y la Supercopa de España, siendo triunfos colectivos que le darán un impulso en sus posibilidades de quedarse con el premio.

¿Quién ganará el Balón de Oro según las apuestas?

De acuerdo con las apuestas actuales, Ousmane Dembélé aparece como el favorito para ganar el Balón de Oro 2025. Los bookmakers lo tienen con cuotas de 1/4 (lo que implica una probabilidad estimada de ~80 %) tras su temporada destacada con el Paris Saint‑Germain, donde tuvo un papel clave para lograr la Champions League, además de otros títulos nacionales.

El principal rival que se le perfila como amenaza es Lamine Yamal, con cuotas alrededor de 11/2 (~15‑16 % de probabilidad), gracias a sus actuaciones brillantes con el Barcelona (contribuciones en goles y asistencias, títulos nacionales) la temporada pasada. Otros candidatos como Vitinha, Mohamed Salah y Raphinha aparecen muy atrás en las predicciones, con probabilidades mucho menores.