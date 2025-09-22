Estas son las claves para ganar el Balón de Oro

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes se conocerá el futbolista ganador del Balón de Oro 2025. Para poder alzarse con el premio individual más prestigioso del fútbol, el Balón de Oro, otorgado anualmente por la prestigiosa revista francesa France Football y la UEFA, tuvieron que haber cumplido con ciertos paramentos durante la temporada.

A lo largo de su historia, este codiciado galardón ha premiado a los jugadores más talentosos y decisivos del planeta. Pero, ¿cuáles son los criterios exactos que definen al ganador? Más allá de la magia en el campo, el proceso de selección se basa en tres pilares fundamentales:

Actuaciones individuales y decisivas: No basta con tener talento, el jurado evalúa la capacidad del jugador para ser un factor determinante en los momentos clave de la temporada.

Títulos ganados en la temporada: Si bien es un premio individual, el éxito colectivo es un factor crucial. Los logros del equipo, como campeonatos de liga, copas nacionales o torneos internacionales, validan la importancia del jugador y su contribución a la victoria.

Fair Play (Comportamiento dentro y fuera del campo): La integridad y el respeto son valores innegociables. El premio también reconoce al jugador ejemplar, aquel que muestra un comportamiento deportivo impecable, tanto con sus compañeros y rivales como con el público y los medios de comunicación.

Votaciones especializadas

Estos criterios, combinados con las votaciones de un jurado de periodistas especializados, garantizan que el Balón de Oro se otorgue al futbolista que no solo ha demostrado una habilidad excepcional, sino que también ha sido un modelo a seguir dentro y fuera de la cancha.