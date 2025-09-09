Estados Unidos: Nuevas reglas de cupones SNAP, revisa si calificas a los beneficios

Suscríbete a nuestros canales

Desde septiembre, el estado de Pensilvania comenzó a aplicar nuevas disposiciones en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Estas medidas, producto de una ley federal, buscan condicionar la entrega de cupones de alimentos mediante requisitos laborales, la decisión ha despertado críticas entre defensores de los derechos sociales, quienes temen que muchas familias vulnerables se vean afectadas.

Quiénes deberán cumplir con las condiciones nuevas de SNAP

Los beneficiarios más impactados son los adultos entre 18 y 54 años sin hijos dependientes, no obstante, desde noviembre la regla se ampliará hasta los 64 años para quienes no tengan a su cargo niños menores de 14. El requisito principal es trabajar, estudiar o recibir capacitación por un mínimo de 20 horas semanales.

Beneficiarios exentos de la medida

No todos los usuarios del programa deben ajustarse a esta normativa. Entre quienes quedan excluidos se encuentran:

Personas que ya generan ingresos de más de $217,50 por semana.

Embarazadas.

Beneficiarios con discapacidad.

Estudiantes activos.

Padres o tutores de menores de 18 años.

Quienes cuidan a familiares enfermos.

Hasta ahora, muchos condados en Pensilvania estaban exentos de aplicar estas condiciones, lo que permitía mayor flexibilidad en el acceso a SNAP. Sin embargo, la nueva legislación eliminó esas excepciones, obligando a casi todos los solicitantes considerados aptos a demostrar que cumplen con los requisitos para no perder el apoyo alimentario.

Los receptores de SNAP deberán reportar al Departamento de Servicios Humanos que cumplen con los criterios exigidos. Además, organizaciones sociales sugieren solicitar asesoría legal para evitar la suspensión del beneficio.

Montos que entrega SNAP

El apoyo económico varía según el tamaño del hogar, actualmente, una sola persona puede recibir $219 al mes, mientras que una familia de ocho integrantes puede alcanzar hasta $1.751. Estos pagos se depositan de acuerdo con un calendario específico que depende del número de caso asignado en cada estado.