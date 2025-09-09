Servicios

Este beneficio le permita a las familias recibir una variedad de alimentos bajo la modalidad "drive trought" 

Por Meridiano

Martes, 09 de septiembre de 2025 a las 02:18 pm
Comida gratuita en Florida ¿Cómo obtener las despensas de alimentos?
Foto: Referencial / Cortesía
Las organizaciones Feeding South Florida y Feeding Tampa Bay forman parte de la Red de Américas y se dedican a combatir el hambre en el condado de Miami-Dade. Para ello, ofrecen servicios y asistencia de beneficios para personas en situación de vulnerabilidad. En este sentido, los ciudadanos pueden optar por una variedad de alimentos frescos, como verduras y frutas a través de la modalidad drive-trought, que les permite retirar las despensas desde la comodidad de sus vehículos.

Para acceder al beneficio, no debe realizar un registro o inscripción previa. Solo deberán proporcionar datos personales que incluyen: nombre y apellido, código postal de donde reside y especificar el número de integrantes de la familia.

Foto: Referencial / Cortesía

Durante esta semana, se han programado diversas entregas a lo largo del condado para respaldar a las familias de escasos recursos y combatir la inseguridad alimentaria.

Programación del 10 al 13 de septiembre

A continuación, te detallamos los horarios y las ubicaciones:

Miércoles 10 de septiembre

  • 9:00 am - 3:00 pm | En Community Food Share.

  • 9:30 am - 11:00 am | En la Iglesia Presbiteriana de Westview.

  • 12:00 pm - 2:00 pm | Groceries on the Go en Tampa Family Health Center.

  • 8:30 am - 10:00 am | En la Iglesia Católica Resurrección en Riverview.

  • 8:00 am - 11:00 am | En la Iglesia Católica St. Anne en Ruskin.

Jueves 11 de septiembre

  • 12:00 pm - 6:00 pm | En Community Food Share.

  • 9:30 am - 11:00 am| En Countryside Village.

  • 10:00 am - 12:00 del mediodía | En la Primera Iglesia Metodista Unida de Riverview.

  • 9:00 am- 11:00 am y 5:00 pm - 7:00 pm | En la Iglesia Redeemer en Riverview.

  • 5:30 pm - 7:00 pm | En la Iglesia Presbiteriana Seeds of Hope en Brandon.

Viernes 12 de septiembre

  • 9:00 am - 3:00 pm | En Community Food Share.

  • 9:00 am - 2:00 pm | En Palm River Family Services en Tampa.

Sábado 13 de septiembre

  • 8:30 am - 10:00 am | En CROS Ministries Mobile Pantry en el estacionamiento de la Church in the Palms en Greenacres.

  • 7:30 am - 10:30 am | En Misión Nuestra Señora de Guadalupe en Wimauma.

  • 10:00 am | En Faith Church of the Redlands en Homestead.

  • 10:00 am - 11:00 am | En el Centro de Adoración de la Cosecha Mundial en Gibsonton.

  • 10:00 am - 12:00 del mediodía | En la Primera Iglesia Cristiana BVL.

Información adicional

  • Se exhorta a los interesados a presentarse en las ubicaciones desde tempranas horas de la mañana y así garantizar su cupo alimentario.

  • Al acudir deben consignar su identificación para recibir los productos alimenticios.

  • Para mayor información puede ingresar en los sitios web de las diversas organizaciones y confirmar los horarios y lugares de entrega, porque podrían ser modificadas sin previo aviso.

