Comida gratuita en Florida ¿Cómo obtener las despensas de alimentos?

Las organizaciones Feeding South Florida y Feeding Tampa Bay forman parte de la Red de Américas y se dedican a combatir el hambre en el condado de Miami-Dade. Para ello, ofrecen servicios y asistencia de beneficios para personas en situación de vulnerabilidad. En este sentido, los ciudadanos pueden optar por una variedad de alimentos frescos, como verduras y frutas a través de la modalidad drive-trought, que les permite retirar las despensas desde la comodidad de sus vehículos.

Para acceder al beneficio, no debe realizar un registro o inscripción previa. Solo deberán proporcionar datos personales que incluyen: nombre y apellido, código postal de donde reside y especificar el número de integrantes de la familia.

Durante esta semana, se han programado diversas entregas a lo largo del condado para respaldar a las familias de escasos recursos y combatir la inseguridad alimentaria.

Programación del 10 al 13 de septiembre

A continuación, te detallamos los horarios y las ubicaciones:

Miércoles 10 de septiembre

9:00 am - 3:00 pm | En Community Food Share.

9:30 am - 11:00 am | En la Iglesia Presbiteriana de Westview.

12:00 pm - 2:00 pm | Groceries on the Go en Tampa Family Health Center.

8:30 am - 10:00 am | En la Iglesia Católica Resurrección en Riverview.

8:00 am - 11:00 am | En la Iglesia Católica St. Anne en Ruskin.

Jueves 11 de septiembre

12:00 pm - 6:00 pm | En Community Food Share.

9:30 am - 11:00 am| En Countryside Village.

10:00 am - 12:00 del mediodía | En la Primera Iglesia Metodista Unida de Riverview.

9:00 am- 11:00 am y 5:00 pm - 7:00 pm | En la Iglesia Redeemer en Riverview.

5:30 pm - 7:00 pm | En la Iglesia Presbiteriana Seeds of Hope en Brandon.

Viernes 12 de septiembre

9:00 am - 3:00 pm | En Community Food Share.

9:00 am - 2:00 pm | En Palm River Family Services en Tampa.

Sábado 13 de septiembre

8:30 am - 10:00 am | En CROS Ministries Mobile Pantry en el estacionamiento de la Church in the Palms en Greenacres.

7:30 am - 10:30 am | En Misión Nuestra Señora de Guadalupe en Wimauma.

10:00 am | En Faith Church of the Redlands en Homestead.

10:00 am - 11:00 am | En el Centro de Adoración de la Cosecha Mundial en Gibsonton.

10:00 am - 12:00 del mediodía | En la Primera Iglesia Cristiana BVL.

