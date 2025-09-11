Yankees revelan lesión de Anthony Volpe y le evaluarán día a día (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El campocorto de ascendencia mexicana que hace vida en los Yankees de Nueva York, Anthony Volpe, no se encuentra en una buena campaña. Ha tenido problemas no solo a la ofensiva sino también a la defensiva.

Sin embargo, no todo parece ser parte de la mala suerte, sino de problemas físicos. Así lo dio a conocer este jueves el manager del conjunto neoyorquino, Aaron Boone.

Los problemas de Volpe

De acuerdo con Boone, el infielder ha estado jugando con un desgarro parcial del labrum de su hombro izquierdo. “Dijo algo el otro día sobre su hombro (...) Le hicimos una resonancia magnética. Muestra un ligero desgarro del labrum, pero no creemos que vaya a llevarlo a la lista de lesionados ni que le impida seguir jugando”.

Anthony Volpe se sometió a una revisión en mayo. Una resonancia magnética reveló lo que los Yankees creían que era una lesión antigua con la que podría jugar.

El jugador de 24 años volvió a agravar su lesión varias veces esta temporada, incluyendo el fin de semana durante una jugada de clavado. Recibió una inyección de cortisona en el hombro el miércoles, añadió Boone.

“No creo que haya sido un factor importante en su desempeño, ni en su habilidad para batear, ni en su habilidad para ir al poste todos los días”, respondió Boone cuando se le preguntó si la lesión de Volpe contribuyó a un mal año.

Anthony Volpe no fue incluido en la alineación titular de los Yankees para el partido del jueves contra los Tigres de Detroit. Boone dijo que el infielder, probablemente, no estará disponible como suplente y que se le evaluará día a día.