MLB

MLB: Kevin Gausman entra en la historia de los Azulejos con joya monticular ante Houston

Es el decimotercer de Toronto en lograr algo así

Por David Méndez
Jueves, 11 de septiembre de 2025 a las 05:44 pm
MLB: Kevin Gausman entra en la historia de los Azulejos con joya monticular ante Houston
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

El derecho Kevin Gausman escribió una página dorada en la historia de los Azulejos de Toronto al lanzar una blanqueada de nueve entradas permitiendo solo dos hits ante los Astros de Houston. Con esta actuación, se convirtió en el decimotercer lanzador en la historia de la franquicia canadiense en lograr una blanqueada con dos imparables o menos.

NOTAS RELACIONADAS

Gausman se unió a:

  • Chris Bassit (2023)          
  • Mark Buehrle (2013)
  • R.A Dickey (2013)
  • Brandon Morrow (2012)
  • Roy Halladay (2008)        
  • Dustin McGowan (2007)
  • Dave Bush (2004)
  • Esteban Loaiza (2002)
  • David Wells (1999)
  • Roger Clemens (1998 y 1997)
  • Pat Hentgen (1994)
  • Al Leiter (1993)

Gausman estuvo intratable desde el primer lanzamiento, combinando su recta cortante con una devastadora splitter que mantuvo fuera de balance a los bateadores de Houston durante todo el encuentro. El serpentinero abanicó a nueve rivales y otorgó apenas una base por bolas.

Este es el segundo blanqueo que lanza en su carrera, en 2024 ya lo había conseguido, siendo el único lanzador de las Grandes Ligas en lograrlo la temporada anterior.

Kevin Gausman sumó su décima victoria de la temporada, bajando su efectividad a 3.44 con 171 ponches.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada 5y6Nacional Javier Báez
Jueves 11 de Septiembre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
MLB