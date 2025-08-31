FIND Food Bank entregará comida gratis en el Sur de California (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

FIND Food Bank es una organización privada sin fines de lucro que se encarga de distribuir productos alimenticios en California, para garantizar la nutrición de los residentes del estado. En este sentido, los interesados deben acudir a las ubicaciones en el horario establecido. Las familias pueden acceder a este beneficio con sus vehículos, para la entrega de despensas variadas y en caso de tener problemas, puede detenerse en el área de carga.

Foto: Referencial / Cortesía

Para participar no es necesario registrarse ni pagar un monto específico. Las personas serán atendidas por orden de llegada, por lo que se recomienda asistir durante las primeras horas.

Gracias al Mercado Móvil, es posible respaldar a 120.000 personas al mes, con la finalidad de erradicar el hambre. Hasta el momento, se han confirmado cinco jornadas durante la primera semana de septiembre.

Jornadas del 2 al 6 de septiembre

Los residentes podrán obtener productos frescos en las siguientes fechas y puntos estratégicos:

Martes 2 de septiembre

9:00-10:00 am | En Copper Mountain 6162 Rotary Way Bell Center Parking Lot Joshua Tree.

Miércoles 3 de septiembre

9:00-10:00 am | En Coachella Valley HS 83800 Airport Blvd. Thermal.

Jueves 4 de septiembre

5:00-7:00 pm | En Palm Springs Convention Center 277 N Avenida Caballeros Palm Springs.

Sábado 6 de septiembre

8:00-10:00 am | En Shadow Hills HS 39225 Jefferson St. Ind.

9:00-10:00 am | En Aqua Caliente 30800 San Luis Rey Cathedral City.

Al presentarse deberá proporcionar su nombre y apellido, código postal del lugar donde reside e indicar el número de integrantes de su familia.

Labor de FIND Food Bank en California

FIND Food Bank es un banco de alimentos que combate el hambre y la inseguridad alimentaria en el Valle de Coachella, en California. Por ello, proporciona entre el 75% y 100% del total de alimentos al 90% de los comedores populares, despensas, así como organizaciones religiosas y otras sin fines de lucro en el área.

Tiene un impacto positivo gracias a la recolección y distribución de alimentos, favoreciendo a miles de personas cada mes. También, se enfoca en los programas de asistencia alimentaria y la recaudación de fondos, con el propósito de ayudar a más familias de escasos recursos o en situación de vulnerabilidad.