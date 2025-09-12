Aaron Judge iguala el cuarto puesto histórico de los Yankees en jonrones

Suscríbete a nuestros canales

La superestrella de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, disparó este jueves par de cuadrangulares en el enfrentamiento ante los Tigres de Detroit, con los que llega a 46 en la temporada e iguala con el histórico jugador de los “Mulos del Bronx” Joe DiMaggio. Encuentro que se llevó a cabo en la casa del conjunto de la Gran Manzana.

DiMaggio conectó 361 cuadrangulares en 13 campeonatos con los Yankees. El siguiente en la lista histórica de los “Mulos del Bronx” es el “Caballo de Hierro” Lou Gehrig, quien conectó 493 jonrones en 17 campañas.

Este es el tercer jonrón de Judge en los últimos siete juegos. El slugger alcanzó las 100 carreras impulsadas por cuarta vez. Asimismo, está a solo cuatro vuelacercas de los 50 bambinazos por cuarta ocasión en su carrera.

El batazo de Aaron Judge

El histórico batazo llegó en la parte baja de la tercera entrada, cuando el jardinero llegó al plato para consumir su turno ante los lanzamientos del derecho Sawyer Gipson Long. Para ese momento, el compromiso se encontraba tres (3) carreras por una (1) a favor de los locales.

Sin outs en la pizarra y en cuenta de una mala cero buenas, Gipson Long dejó una recta de unas 91 millas por hora colgada en la zona de strike, lanzamiento que Judge no dejaría pasar y haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín central.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Aaron Judge tuvo una velocidad de salida de 114.9 millas por hora y recorrió 434 pies de distancia.

Sus números

Aaron Judge se encuentra en su décima temporada en Las Mayores, todas con los “Mulos del Bronx”. El patrullero tiene un promedio vitalicio de .292, con 1183 hits, 361 jonrones y 816 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .320/.441/.663 (Avg/Obp/Slg); en 487 apariciones al bate, la superestrella neoyorquina ha conectado 157 imparables, 46 cuadrangulares, anotado 117 e impulsado 100. Ha recibido 104 boletos y 148 ponches.