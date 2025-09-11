Estos son los criollos más oportunos con corredores en posición anotadora (+lista)

Suscríbete a nuestros canales

Durante esta temporada 2025, varios peloteros venezolanos han tenido un rendimiento sobresaliente, sin embargo, no todos han respondido con corredores en posición de anotar. Por ende, repasaremos quiénes son los mejores en ese sentido.

El hecho de que un bateador maneje un buen average, no quiere decir que pueda responder de igual forma en situaciones de impulsar anotaciones y el hombre que comanda esta lista, que para muchos es sorpresiva, es el caraqueño Gleyber Torres.

Eugenio Suárez no resalta en el top 5:

La mayor sorpresa en este renglón, puede ser la ausencia del Eugenio Suárez dentro del top 5, un hombre que se ubica cuarto en rayitas remolcadas en toda la gran carpa y es el único venezolano que supera las 100 carreras traídas al plato, con 109 exactamente.

Lo más curioso, es que después de "Geno" está Salvador Pérez con 81, quien igualmente queda fuera de los mejores cinco entre los peloteros nativos del país en ese aspecto.

Top 7 de venezolanos con mejor promedio con hombres en posición de anotar:

Gleyber Torres: .351 William Contreras: .295 Lenyn Sosa: .286 Luis Rengifo: .269 Willson Contreras: .267 Jackson Chourio: .266 Salvador Pérez: .266.

Torres se ubica como el séptimo mejor de todas las Grandes Ligas en esta situación. Además, de este listado, Pérez es el máximo remolcador con 81, seguido de: Willson Contreras (78), Chourio (72), William Contreras (71), Torres (70), Sosa (67) y por último Luis Rengifo (40).

No obstante, todo esto se basa principalmente en la situación de juego, porque va a depender mucho del tipo de batazo que se conecte con hombres en posición de anotar, debido a que ese será el principal factor de que puedan anotar o no la rayita y termine siendo un remolque.

De hecho, justamente "Bolibomba" es quien más acumula carreras traídas al plato igualmente con sus compañeros en posición de anotar con 66, otro dato que hace contraste al tema del average.