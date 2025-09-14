Venezolanos en Madrid: llegó nuevo lote de pasaportes al consulado, revise cómo retirarlos

Suscríbete a nuestros canales

El Consulado de Venezuela en Madrid anunció la llegada de 1.868 nuevos pasaportes, un lote que beneficiará a cientos de ciudadanos que esperaban la entrega de su documento, la información fue publicada en su cuenta oficial de Instagram e invita a los usuarios a verificar si su pasaporte está disponible para retiro.

Verificación en línea del documento

Para saber si el pasaporte está en este nuevo lote, el consulado habilitó su página web oficial. Los pasos para la consulta son:

Ingresar en www.consuladodevenezuelaenmadrid.com

Seleccionar la opción “ Pasaportes recibidos ”

” Escribir el número de cédula de identidad sin puntos ni letras

Hacer clic en “Consultar”

En el caso de menores sin cédula, se deben colocar los nombres y apellidos en mayúsculas, sin acentos ni signos. Si no aparece información, se sugiere escribirlos en orden inverso.

Requisitos indispensables para el retiro

Para poder retirar el documento en la sede consular, es obligatorio presentar:

Impresión del correo de la cita, debidamente firmado

Cédula de identidad o pasaporte anterior

Para menores, la partida de nacimiento y la presencia de ambos padres

Si alguno de los progenitores no puede acudir, se requiere autorización original emitida por un consulado venezolano o autoridad notarial en el país de residencia, siempre que allí no haya consulado.

Contar con el pasaporte vigente les permite viajar, regularizar su estatus migratorio y acceder a otros trámites legales.

Además, se recomienda llegar con suficiente anticipación el día de la cita y llevar toda la documentación en buen estado. Adicionalmente, también se invita a revisar de forma frecuente la web oficial, ya que los listados de pasaportes son actualizados periódicamente.