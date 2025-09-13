Estados Unidos: Nueva fecha límite para que venezolanos renueven el TPS y trabajen legalmente

Suscríbete a nuestros canales

Un fallo judicial reciente obligó al gobierno de Estados Unidos a restablecer el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos, y es que, esta medida garantiza que los migrantes que dependen de este beneficio puedan continuar viviendo y trabajando legalmente en el país, después de que la administración anterior intentara eliminarlo.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) activó un portal web especial para renovar el TPS. Esta acción responde a denuncias de organizaciones de migrantes que alertaron sobre la falta de acceso al proceso de renovación antes de la fecha límite inicial, asegurando así que los beneficiarios puedan mantener su estatus migratorio.

Plazos y fechas importantes para venezolanos con TPS en EEUU

Los titulares de TPS venezolanos deben reinscribirse antes de la medianoche del sábado 13 de septiembre, hora de la costa este (21:00 en la costa oeste), para evitar perder la protección y la autorización de empleo. Los beneficiarios inscritos por primera vez en 2021 tienen como fecha límite el 7 de noviembre de 2025 si no completan el proceso.

Con la extensión aprobada, todos los beneficiarios, tanto los de 2021 como los de 2023, mantendrán su estatus y autorización de trabajo hasta el 2 de octubre de 2026. Esta medida protege a cerca de 600,000 venezolanos, asegurando continuidad en su residencia y empleo en Estados Unidos.

Grupos protegidos por la medida

La querella legal protege principalmente a dos grupos: