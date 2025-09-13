Estados Unidos: La mitad de las calorías de la dieta diaria provienen de alimentos ultraprocesados

Suscríbete a nuestros canales

Un reciente informe de los CDC confirmó que los alimentos ultraprocesados representan más de la mitad de las calorías consumidas por los estadounidenses, estos productos listos para comer, ricos en azúcar, grasas poco saludables y aditivos, han generado alarma entre nutricionistas y médicos, especialmente por el impacto que pueden tener en la salud a largo plazo.

Diferencias por edad y nivel socioeconómico

El estudio revela patrones claros de consumo:

Los adolescentes presentan un consumo más elevado que los niños pequeños.

Los adultos mayores de 60 años consumen menos ultraprocesados que los jóvenes.

Las personas con ingresos bajos dependen más de estos productos que quienes tienen mayores recursos.

Entre los alimentos más populares destacan hamburguesas, pizzas, bebidas azucaradas y productos horneados dulces.

No obstante, aunque los niveles de ingesta siguen siendo altos, se ha registrado una pequeña reducción. Entre los adultos, el consumo pasó de 56% en 2013-2014 a 53% en 2021-2023, mientras que en niños descendió de 66% a 62% en el mismo periodo. Expertos sugieren que esto podría deberse a una mayor conciencia sobre alimentación saludable y un cambio gradual de hábitos.

Asimismo, diversos estudios relacionan los ultraprocesados con obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Ensayos clínicos han demostrado que consumir alimentos frescos y mínimamente procesados favorece la pérdida de peso y un mejor control de la ingesta calórica, incluso cuando se equilibran nutrientes y calorías con dietas basadas en ultraprocesados.