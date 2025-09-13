Conozca los bancos en Venezuela que ofrecen financiamiento para comprar vehículos nuevos

Suscríbete a nuestros canales

Adquirir un automóvil nuevo en el país puede parecer complicado, pero las instituciones financieras están ofreciendo opciones que facilitan el proceso. En el mercado bancario destacan varias entidades que brindan planes con diferentes plazos y porcentajes de financiamiento, dichos programas permiten cubrir hasta el 60% del costo del automóvil y pagar en cómodas cuotas, lo que representa una oportunidad para quienes no cuentan con el capital completo al momento de la compra.

Bancamiga se ha convertido en una de las opciones más solicitadas, el cual ofrece hasta 36 meses para pagar y financia el 50% del valor del auto, con préstamos expresados en Unidades de Valor de Crédito (UVC), lo que protege de la inflación. Una ventaja destacada es la posibilidad de adelantar pagos sin cargos adicionales, reduciendo así los intereses.

Por su parte, Banesco cuenta con el programa CrediCarro, dirigido a clientes con al menos seis meses de antigüedad en la institución. El financiamiento cubre hasta el 50% del costo del vehículo, también en UVC, lo que permite cancelar las cuotas en bolívares ajustadas al dólar oficial.

El BBVA Provincial ofrece un plan de crédito UVC con hasta 60% de financiamiento para autos nuevos y 50% para usados con hasta siete años de antigüedad. Además, no cobra por revisar la solicitud y permite pagos anticipados sin penalizaciones, lo que da mayor flexibilidad al cliente.

En el sector público, el Banco del Tesoro dispone de su Crédito Vehículo, con un interés anual del 16% y plazos de hasta 36 meses. El monto inicial se ajusta a la capacidad de pago de cada solicitante, facilitando el acceso a este beneficio a más familias.

Estos programas representan una solución efectiva frente a la inflación, ya que al estar expresados en UVC mantienen el valor de las cuotas en términos reales. Además, la posibilidad de hacer abonos anticipados permite reducir la deuda en menos tiempo y pagar menos intereses.

Otra ventaja importante son las alianzas entre bancos y concesionarios, que agilizan los trámites y garantizan que los vehículos cumplan con los requisitos establecidos. De esta forma, los compradores pueden obtener su automóvil de manera más rápida y segura.