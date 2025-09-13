Aumentan los costos de vivienda en EEUU: ¿Cómo impacta en tus finanzas?

Suscríbete a nuestros canales

La Oficina del Censo reveló que el costo de las viviendas en EEUU aumentó en un 3.8% durante el 2024 en comparación con el año anterior. En este sentido, los propietarios de hipotecas experimentaron un alza de $2,035 mensuales, lo que impacta de manera significativa a las familias americanas.

Estos datos fueron publicados recientemente en la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS), donde se evaluaron diversas categorías, como:

Pagos de hipotecas

Seguro

Impuestos

Servicios Públicos y

Diversas tarifas

Jacob Fabina, economista de la Oficina del Censo señaló que en el 2024, “la mediana del porcentaje de ingresos que los jefes de hogar con hipoteca gastaban en esas categorías era del 21.4%”, representando una “mayor carga para los propietarios de vivienda”.

De igual modo, el estudio enfatizó que en el 2023 el aumento fue de 3% asociado con los costos de hipoteca y cuotas de seguro elevadas.

Los estados más caros para adquirir vivienda

El estudio contempla 50 estados y el Distrito de Columbia quedando establecido los costos mensuales de la siguiente manera:

California: 3.001 dólares

Hawái: 2.937 dólares

Nueva Jersey: 2,797 dólares

Massachusetts: 2.755 dólares

Distrito de Columbia: 3.181 dólares.

Otros estados aumentaron la cantidad de viviendas propias libres y sin deudas entre los años 2023-2024, tales como: Vermont con 8.9% y Nuevo México: 8.7%.

Asimismo, los alquileres incrementaron en 2024 con 2.7% con respecto al año anterior pasando de 1.448 dólares en el 2023 a 1.487 dólares.

Algunos ciudadanos reportaron pagos de cuotas de condominio o de una asociación de propietarios, influyendo en su poder adquisitivo y presupuesto familiar:

Nevada (51%)

Florida (44%) y

Arizona (45%)

Otros estados presentaron menores porcentajes, entre estos: Rhode Island (10%), Dakota del Sur (10%), Wisconsin (10%), Maine (8%) y Dakota del Norte (8%).

Por último, los compradores de bienes y propiedades deben evaluar el contexto económico álgido y varios factores que son determinantes, representando grandes desafíos para quienes ameritan hacer un cambio de vivienda o trasladarse a otro estado.