El Gobierno de EEUU elimina beneficios del Seguro Social para estos inmigrantes

Suscríbete a nuestros canales

La Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos ha tomado una decisión que afectará a miles de inmigrantes provenientes de Honduras y Nicaragua, eliminando sus beneficios del Seguro Social. Esta medida es parte de un plan más amplio del gobierno para deportar a inmigrantes en situación irregular y ha generado una gran preocupación en la comunidad migratoria.

Los inmigrantes de Honduras y Nicaragua que se encontraban en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) deberán abandonar el país tras la expiración del programa. La falta de renovación de sus permisos de permanencia significa que perderán no solo su estatus legal, sino también los beneficios económicos que recibían del gobierno federal a través del Seguro Social.

Impacto en familias y comunidades

La decisión de la SSA afecta principalmente a jubilados y trabajadores que han dedicado gran parte de su vida laboral en Estados Unidos. Muchos de ellos dependen de estos ingresos para sobrevivir. “Estamos sufriendo porque ese dinero lo necesitamos. Ese dinero me lo gané día a día trabajando en este país durante 26 años con mi TPS. Ese es el dolor de muchos que estamos sufriendo por no tener ese ingreso”, afirmó una mujer afectada, expresando su frustración ante la administración actual.

El TPS fue diseñado para ofrecer protección temporal a inmigrantes de países en crisis, permitiéndoles vivir y trabajar en EEUU mientras su situación en el país de origen se estabiliza. Sin embargo, estos permisos no son permanentes y están sujetos a revisión. Una vez que las autoridades consideran que la amenaza ha cesado, tienen la potestad de revocar el amparo.

Países con estatus de protección temporal

Actualmente, varios países tienen designación de TPS, con fechas específicas de vencimiento:

• El Salvador: 9 de septiembre de 2026

• Etiopía: 12 de diciembre de 2025

• Haití: 3 de febrero de 2026

• Birmania (Myanmar): 25 de noviembre de 2025

• Somalia: 17 de marzo de 2026

• Sudán del Sur: 3 de noviembre de 2025

• Sudán: 19 de octubre de 2026

• Siria: 30 de septiembre de 2025

• Ucrania: 19 de octubre de 2026

• Venezuela: 2 de octubre de 2026

• Yemen: 3 de marzo de 2026

• Honduras: pendiente de renovación

• Nicaragua: pendiente de renovación

La eliminación de los beneficios del Seguro Social para inmigrantes con TPS es un recordatorio del impacto significativo que las políticas migratorias pueden tener en la vida diaria de miles de personas y familias que han hecho de Estados Unidos su hogar.