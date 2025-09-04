Servicios

IRS podrá quitar viviendas y bienes a quienes no hicieron este trámite

El IRS puede confiscar su vivienda y calcular un monto mínimo para la venta

Por Patricia Briceño
Jueves, 04 de septiembre de 2025 a las 06:45 pm
IRS podrá quitar viviendas y bienes a quienes no hicieron este trámite
Foto: Referencial / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) alertó a los contribuyentes sobre la importancia de tramitar su declaración a tiempo o de lo contrario podrían enfrentar un embargo de su vivienda, bienes o cuentas bancarias. Al recibir el aviso correspondiente, los afectados deben comunicarse inmediatamente con la agencia.

NOTAS RELACIONADAS

Foto: Referencial / Cortesía

¿Cuál es el proceso antes del embargo?

  1. El IRS especifica el impuesto y envía una factura al contribuyente.

  2. Después, otorgan un plazo para la cancelación de la deuda.

  3. La agencia envía un aviso final de Intención de Embargo y sus derechos a una audiencia, justo 30 días previos antes de cumplirse la penalización.

  4. La agencia advierte que puede comunicarse directamente con entidades bancarias, clientes o contadores a fin de corroborar la situación económica actual del contribuyente. De este modo, pueden verificar si la persona posee los ingresos suficientes para saldar su deuda.

Foto: Referencial / Cortesía

¿Qué ocurre si el IRS quita la vivienda?

El IRS puede confiscar su vivienda y calcular un monto mínimo para la venta. El contribuyente puede apelar la cifra. Luego, será anunciado de forma oficial al público y esperarán 10 días antes de subastar la propiedad.

Las ganancias obtenidas permitirán cubrir los gastos de la transacción y el restante la deuda tributaria. Sin embargo, algunas penalizaciones podrían ser anuladas en ciertas condiciones que te detallamos:

  • Si pagó su deuda en el plazo otorgado.

  • La liberación del embargo cubre la cifra total de sus impuestos

  • El valor de su propiedad supera la cantidad adeudada.

  • Se acuerda un plan de pagos a mediano plazo para liberar el embargo

No obstante, exhortamos a los contribuyentes a comunicarse con la agencia para conocer las alternativas y soluciones posibles según su caso. De este modo, podrá evitar las sanciones o embargos de vehículos, casas u otras propiedades personales.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Vinotinto Colombia
Jueves 04 de Septiembre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Servicios