IRS podrá quitar viviendas y bienes a quienes no hicieron este trámite

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) alertó a los contribuyentes sobre la importancia de tramitar su declaración a tiempo o de lo contrario podrían enfrentar un embargo de su vivienda, bienes o cuentas bancarias. Al recibir el aviso correspondiente, los afectados deben comunicarse inmediatamente con la agencia.

¿Cuál es el proceso antes del embargo?

El IRS especifica el impuesto y envía una factura al contribuyente. Después, otorgan un plazo para la cancelación de la deuda. La agencia envía un aviso final de Intención de Embargo y sus derechos a una audiencia, justo 30 días previos antes de cumplirse la penalización. La agencia advierte que puede comunicarse directamente con entidades bancarias, clientes o contadores a fin de corroborar la situación económica actual del contribuyente. De este modo, pueden verificar si la persona posee los ingresos suficientes para saldar su deuda.

¿Qué ocurre si el IRS quita la vivienda?

El IRS puede confiscar su vivienda y calcular un monto mínimo para la venta. El contribuyente puede apelar la cifra. Luego, será anunciado de forma oficial al público y esperarán 10 días antes de subastar la propiedad.

Las ganancias obtenidas permitirán cubrir los gastos de la transacción y el restante la deuda tributaria. Sin embargo, algunas penalizaciones podrían ser anuladas en ciertas condiciones que te detallamos:

Si pagó su deuda en el plazo otorgado.

La liberación del embargo cubre la cifra total de sus impuestos

El valor de su propiedad supera la cantidad adeudada.

Se acuerda un plan de pagos a mediano plazo para liberar el embargo

No obstante, exhortamos a los contribuyentes a comunicarse con la agencia para conocer las alternativas y soluciones posibles según su caso. De este modo, podrá evitar las sanciones o embargos de vehículos, casas u otras propiedades personales.