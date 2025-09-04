IRS podrá quitar viviendas y bienes a quienes no hicieron este trámite

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) alertó a los contribuyentes sobre la importancia de tramitar su declaración a tiempo o de lo contrario podrían enfrentar un embargo de su vivienda, bienes o cuentas bancarias. Al recibir el aviso correspondiente, los afectados deben comunicarse inmediatamente con la agencia.
¿Cuál es el proceso antes del embargo?
-
El IRS especifica el impuesto y envía una factura al contribuyente.
-
Después, otorgan un plazo para la cancelación de la deuda.
-
La agencia envía un aviso final de Intención de Embargo y sus derechos a una audiencia, justo 30 días previos antes de cumplirse la penalización.
-
La agencia advierte que puede comunicarse directamente con entidades bancarias, clientes o contadores a fin de corroborar la situación económica actual del contribuyente. De este modo, pueden verificar si la persona posee los ingresos suficientes para saldar su deuda.
Foto: Referencial / Cortesía
¿Qué ocurre si el IRS quita la vivienda?
El IRS puede confiscar su vivienda y calcular un monto mínimo para la venta. El contribuyente puede apelar la cifra. Luego, será anunciado de forma oficial al público y esperarán 10 días antes de subastar la propiedad.
Las ganancias obtenidas permitirán cubrir los gastos de la transacción y el restante la deuda tributaria. Sin embargo, algunas penalizaciones podrían ser anuladas en ciertas condiciones que te detallamos:
-
Si pagó su deuda en el plazo otorgado.
-
La liberación del embargo cubre la cifra total de sus impuestos
-
El valor de su propiedad supera la cantidad adeudada.
-
Se acuerda un plan de pagos a mediano plazo para liberar el embargo
No obstante, exhortamos a los contribuyentes a comunicarse con la agencia para conocer las alternativas y soluciones posibles según su caso. De este modo, podrá evitar las sanciones o embargos de vehículos, casas u otras propiedades personales.