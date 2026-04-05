MLB: Así se ponen las posiciones tras la jornada de este sábado

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Aunque aún es muy temprano, para ir sacando veredictos, sí es importante hacerle seguimiento a la tabla de posiciones de Las Mayores, con la misión de ir qué equipos son los que aspiran a tomar un buen “brinco” en estas primeras de cambio.

Por esa razón, los especialistas en deporte, te mostraremos el panorama de los dos circuitos, para que estés al tanto de quiénes iniciaron con el pie derecho y qué novenas deben enderezar su rumbo.

Mira las posiciones en la Liga Americana:

División Este:

Yankees de Nueva York (7-1) Azulejos de Toronto (4-4) Orioles de Baltimore (3-5) Rays de Tampa Bay (3-5) Medias Rojas de Boston (2-6).

División Central:

Guardianes de Cleveland (5-3) Reales de Kansas City (4-4) Tigres de Detroit (4-4) Mellizos de Minnesota (3-5) Medias Blancas de Chicago (3-5).

División Oeste:

Astros de Houston (6-3) Rangers de Texas (4-4) .Marineros de Seattle (4-5) Angelinos de Anaheim (4-5) Atléticos de Oakland (2-6).

Así van las posiciones en la Liga Nacional:

División Este:

Bravos de Atlanta (6-3) Miami Marlins (5-3) Phillies de Philadelphia (5-3) Mets de Nueva York (5-4). Nacionales de Washington (3-5)

División Central:

Cerveceros de Milwaukee (6-2) Cardenales de San Luis (4-4) Rojos de Cincinnati (5-3) Pirates de Pittsburgh (5-3) Cachorros de Chicago (3-4)

División Oeste: