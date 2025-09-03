Servicios

Nuevos cheques de estímulo: IRS confirma pagos de $1,390 para contribuyentes elegibles

Con requisitos claros y la garantía de que no afectará otros beneficios gubernamentales, este pago podría ofrecer un respiro necesario en tiempos inciertos

Por Meridiano

Martes, 02 de septiembre de 2025 a las 08:06 pm
Millones de contribuyentes en Estados Unidos están a la espera de un nuevo cheque de estímulo por $1,390, una medida aprobada por el Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Esta iniciativa busca proporcionar alivio a los hogares que han sido más afectados por la inflación y el aumento del costo de vida.

Requisitos para acceder al pago

El IRS ha establecido criterios similares a los de programas anteriores para determinar quiénes son elegibles para recibir este beneficio. Los límites de ingresos son los siguientes:

• Contribuyentes individuales: Hasta $75,000 anuales.
• Parejas que presentan declaración conjunta: Hasta $150,000.
• Jefes de hogar: Hasta $112,500.

Es importante destacar que este cheque de estímulo no estará sujeto a impuestos y no afectará el acceso a programas como Medicaid, SNAP, Seguro Social o beneficios para veteranos.

Desmentido sobre el pago de $2,000

Recientemente, circularon rumores sobre un posible pago de $2,000. Sin embargo, el IRS ha desmentido estas versiones, confirmando que no existe ningún plan en marcha para un monto superior. La cifra oficial para el cheque de estímulo es de $1,390. El organismo también ha aclarado que los fondos ya están en proceso de distribución.

Contexto político y nuevas propuestas económicas

Este anuncio se produce en un momento crítico de debates sobre propuestas económicas en Washington. A principios de año, el presidente Donald Trump presentó un plan denominado "DOGE Dividend", que tenía como objetivo devolver parte de los ahorros generados por el Gobierno a los ciudadanos.

Además, Trump sugirió reembolsos financiados con aranceles. Por su parte, el senador Josh Hawley introdujo el "American Worker Rebate Act", que propone pagos mínimos de $600 por cada adulto y niño, con la posibilidad de montos mayores si la recaudación supera las expectativas.

La confirmación del cheque de estímulo de $1,390 representa una oportunidad significativa para millones de estadounidenses que enfrentan dificultades económicas.

Martes 02 de Septiembre de 2025
