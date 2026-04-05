Actor de Marvel cayó de una ventana de dos metros durante un rodaje

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El actor Jonathan Majors, conocido por su participación en películas de Marvel como Ant-Man y la Avispa: QuantumaníaI sufrió un aparatoso accidente durante el rodaje de su más reciente proyecto titulado Run Hide Fight Infidels.

El incidente se produjo en Carolina del Sur, lugar donde se encuentra el set de grabación. Durante la filmación de una escena de acción, Majors y su coestrella JC Kilcoyne cayeron por una ventana de vidrio templado.

Las cámaras de seguridad registraron el momento de la caída. En el material, se observa cómo los actores retrocedieron como parte del guion y al apoyarse en el ventanal, éste cedió.

Estado de salud de los actores

Según reportes, la caída fue de al menos unos dos metros de altura y, afortunadamente no se reportaron heridas graves. Las estrellas recibieron atención inmediata y se encuentran fuera de peligro.

Sin embargo, JC requirió varias suturas debido a cortes profundos en las manos provocados por el vidrio. A pesar del incidente que les pudo costar la vida, ambos confían en la producción.

"No se siente inseguro en el set y continúa teniendo una experiencia positiva trabajando en el proyecto", afirmó un representante de Kilcoyne para calmar las aguas tras el susto.