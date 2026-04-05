Aitana expuso a Sebastián Yatra en el concierto de Rosalía

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El confesionario de Rosalía durante su Lux Tour reavivó el pasado amoroso de Aitana, cuando la artista confesó el motivo de la ruptura con Sebastían Yatra.

La atención mediática vuelve a situarse en el romance sostenido por los cantantes que terminó a principios de agosto de 2024 luego de darse una segunda oportunidad.

Sin embargo, esta nueva revelación ha sido punto de partida para señalar al colombiano como “un mal amante”. Cabe destacar que esta dinámica en los conciertos de la catalana se ha implementado con otros artistas como Esty Quesada y Metrika.

Yatra no puede ser fiel

En el turno de la autora de “Cuarto azul” durante el espectáculo celebrado en el Movistar Arena de Madrid, Aitana expuso a Sebastían Yatra como un hombre infiel.

Según contó, al cumplir un año de relación este le confesó que ya no podía serle fiel. “A partir del año puedo ser infiel”, mencionó.

Aunque no reveló el nombre del famoso, Rosalía fue directa al preguntar si había sido su ex cantante, dando como respuesta un sí.

“Por lo menos fue sincero”, agregó entre risas, tomando la anécdota con humor.

Sebastián Yatra confiesa sus limitaciones

En una declaración pública, Yatra confesó lo que sufre en una relación por las limitaciones de estar en pareja.

“Si yo tuviese una relación más tiempo, me darían ganas de ser infiel aunque esté enamorado de alguien”, comentó sin filtro.