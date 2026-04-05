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MLB: Así quedan los resultados de la jornada de este sábado 4 de abril

Los peloteros latinos están viviendo un fin de semana destacable

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Meridiano

Domingo, 05 de abril de 2026 a las 12:27 am
MLB: Así quedan los resultados de la jornada de este sábado 4 de abril
FOTO: CORTESÍA
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Durante este martes se llevó a cabo una nueva jornada del mejor beisbol del mundo, la cual contó con 16e encuentros y a continuación, conocerás los resultados de cada uno de esos desafíos.

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La presencia latina se hizo notar nuevamente, como de costumbre y el más destacado en esta ocasión, al menos entre los venezolanos, fue Jesús Luzardo, quien ponchó a 11 oponentes en casi siete capítulos.

Resultados de este sábado en la MLB:

- Cardenales de San Luis 6-11 Tigres de Detroit

-  Azulejos de Toronto 3-6 Azulejos de Toronto

- Cerveceros de Milwaukee 5-2 Reales de Kansas City (primer juego)

- Cerveceros de Milwaukee 2-8 Reales de Kansas City (segundo juego)

- Dodgers de Los Angeles 10-5 Nacioanles de Washington 

- Orioles de Baltimore 2-3 Piratas de Pittsburgh

- Astros de Houston 11-0 Atléticos de Oakland

- Padres de San Diego 3-2 Medias Rojas de Boston

- Rojos de Cincinnati 2-0 Rangers de Texas

- Marlins de Miami 7-9 Yankees de Nueva York

- Rays de Tampa Bay 7-1 Mellizos de Minnesota

- Bravos de Atlanta 1-2 Cascabeles de Arizona

- Phillies de Philadelphia 2-1 Rockies de Colorado

- Mets de Nueva York 9-0 Gigantes de San Francisco

- Marineros de Seattle 0-1 Angelinos de Anaheim.

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