MLB: Munetaka Murakami logró hito que ni el propio Shohei Ohtani pudo hacer

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El bateador japonés, Munetaka Murakami, quien llegó a Estados Unidos precedido por una reputación de poder absoluto en la NPB, no ha necesitado tiempo de adaptación. En apenas ocho juegos con los Medias Blancas de Chicago, el infielder ha establecido una marca sin precedentes para un pelotero de su país en el inicio de una carrera en la MLB.

La potencia de Murakami en el plato

Con cuatro cuadrangulares en sus primeros ocho compromisos, Murakami se convirtió en el jugador japonés que más rápido ha alcanzado esa cifra en la Gran Carpa. Este registro supera los arranques de figuras como Shohei Ohtani o Hideki Matsui. La jornada más reciente fue el punto culminante de este inicio, cuando conectó un vuelacercas que salió de su bate a una velocidad de 111.1 millas por hora, proyectándose a 431 pies de distancia, el contacto más sólido de su joven trayectoria en Norteamérica.

Entre el poder y el ajuste

A pesar de que el promedio de bateo se sitúa en .259, el impacto real de Murakami se mide a través de su capacidad para generar carreras y su disciplina en el plato. Sus números actuales reflejan una línea de .259/.364/.704/1.032, lo que resulta en un wRC+ de 187, situándose muy por encima del promedio de la liga.

Sin embargo, el estilo de juego del dos veces MVP de la liga japonesa conlleva un riesgo que los Medias Blancas parecen dispuestos a aceptar. Su tasa de ponches se ubica en un 36.4%, un indicador de que todavía está ajustando su "timing" frente a la velocidad y el movimiento de los lanzadores de Grandes Ligas. Aun así, la frecuencia con la que encuentra la parte gruesa del madero compensa las fallas en el contacto.

El legado de la Triple Corona llega a Chicago

La expectación sobre Murakami no es casualidad. Ganador de la Triple Corona en Japón, el joven de 26 años ha demostrado que el poder exhibido en el Estadio Meiji Jingu es transferible a los parques de la MLB. Su racha inicial incluyó un cuadrangular en cada uno de sus primeros tres juegos, una carta de presentación que lo coloca inmediatamente como el referente ofensivo de la organización de Chicago.