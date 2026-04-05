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MLB: Estos son los juegos pautados para el cierre de semana en Las Mayores

Tres lanzadores venezolanos se subirán este domingo al morrito 

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Meridiano

Domingo, 05 de abril de 2026 a las 01:03 am
MLB: Estos son los juegos pautados para el cierre de semana en Las Mayores
FOTO: CORTESÍA
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La emoción de las Grandes Ligas no se detiene y el cierre de la semana viene cargado de varios desafíos interesantes. Por lo tanto, te mostraremos la cartelera programada en este 5 de abril, para que puedas seguir la actuación de tu novena favorita.

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Esta será una fecha, para hacerle seguimiento, debido a que tres brazos venezolanos deben subirse al montículo: Ranger Suárez, Martín Pérez y Keider Montero.

Juegos para este domingo en la MLB:

- Orioles de Baltimore (Chris Bassitt) vs Piratas de Pittsburgh (Braxton Aschraft) 1:35 p.m.

- Dodgers de Los Angeles ( Roki Sasaki) vs Nacionales de Washington (Foster Griffin) 1:35 p.m.

- Marlins de Miami (Chris Paddack) vs Yankees de Nueva York (Max Fried) 1:35 p.m.

- Padres de San Diego (Walker Buehler) vs Medias Rojas de Boston (Ranger Suárez) 1:35 p.m.

- Cachorros de Chicago (Edward Cabrera) vs Guardianes de Cleveland (Slade Cecconi) 1:35 p.m.

- Cerveceros de Milwaukee (Kyle Harrison) vs Reales de Kansas City (Kris Bubic) 2:10 p.m.

- Rays de Tampa Bay (Nick Martínez) vs Mellizos de Minnesota (Simeon Woods Richardson) 2:10 p.m.

- Azulejos de Toronto (Eric Lauer) vs Medias Blancas de Chicago (Davis Martin) 2:10 p.m.

- Rojos de Cincinnati (Chase burns) vs Rangers de Texas (Jack Letter) 2:35 p.m.

- Phillies de Philadelphia (Taijuan Walker) vs Rockies de Colorado (Tomoyuki Sugano) 3:10 p.m.

- Astros de Houston (Lance McCullers) vs Atléticos de Oakland (Jacob López) 4:05 p.m.

- Mets de Nueva York (Kodai Senga) vs Gigantes de San Francisco (Logan Webb) 4:05 p.m.

- Marineros de Seattle (Luis Castillo) vs Angelinos de Anaheim (Ryan Johnson) 4:07 p.m.

- Bravos de Atlanta (Martín Pérez) vs Cascabeles de Arizona ( Brandon Pfaadt) 4:10 p.m.

- Cardenales de San Luis (Kyle Leahy) vs Tigres de Detroit (Keider Montero) 7:20 p.m.

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