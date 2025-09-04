Consecuencias del incumplimiento fiscal: El IRS y el riesgo de embargo de bienes

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos ha lanzado una advertencia crucial para los contribuyentes: la falta de respuesta ante avisos de cobro puede resultar en la incautación permanente de viviendas y otros bienes. A continuación, se explican los detalles sobre este proceso y las acciones que se pueden tomar para evitarlo.

El IRS destaca que es fundamental responder rápidamente a los avisos de cobro. Si un contribuyente no puede saldar una deuda tributaria, es esencial que se comunique con la agencia para establecer un plan de pagos. Ignorar estas notificaciones puede llevar a consecuencias severas, incluyendo el embargo de bienes.

¿Qué es un embargo?

El embargo es la "incautación legal de bienes para satisfacer una deuda tributaria". Esto puede incluir la retención de salarios, dinero en cuentas bancarias, vehículos, propiedades inmobiliarias y otros activos personales. Esta medida es una herramienta legal que el IRS utiliza para recuperar deudas no pagadas.

Proceso previo al embargo

Antes de que el IRS pueda proceder con un embargo, se deben cumplir ciertos pasos:

1. Determinación del Impuesto: El IRS calcula el impuesto adeudado y envía una factura al contribuyente.

2. Deuda No Saldada: Si la deuda no se paga dentro del plazo establecido, se avanza al siguiente paso.

3. Aviso Final: Se envía un Aviso Final de Intención de Embargo y sus Derechos a una Audiencia al menos 30 días antes de la imposición del embargo.

4. Notificación a Terceros: El IRS puede comunicarse con terceros (bancos, empleadores, etc.) para obtener información sobre la situación fiscal del contribuyente.

Consecuencias del embargo

Si el IRS procede con el embargo y confisca una propiedad, se establece un precio mínimo para su venta, el cual puede ser disputado por el contribuyente. Posteriormente, se anuncia la operación al público y se espera un período de 10 días antes de llevar a cabo la subasta. Las ganancias obtenidas se utilizan primero para cubrir los gastos de la operación, y cualquier monto restante se destina a saldar la deuda tributaria.

Posibilidades de anulación del embargo

Existen ciertas condiciones bajo las cuales un embargo podría ser levantado:

• La deuda ha sido completamente saldada.

• El período para cobrar el impuesto ha vencido antes de la emisión del embargo.

• La liberación del embargo permitiría al contribuyente pagar sus impuestos.

• Se establece un plan de pagos a plazos que acuerde la liberación del embargo.

• El valor de la propiedad embargada es mayor que la cantidad adeudada.

Es crucial que los contribuyentes mantengan una comunicación abierta con el IRS y respondan a los avisos en tiempo y forma para evitar sanciones severas como el embargo de bienes.