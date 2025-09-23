¿Cuántos jugadores tienen 30-30 en la temporada 2025 de MLB? (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El club 30-30 es una de las marcas más difíciles de alcanzar en Grandes Ligas: conectar al menos 30 cuadrangulares y robar 30 bases en la misma temporada. En 2025, solo cuatro peloteros han logrado sumarse a esa lista de élite.

Peloteros con 30-30 en la presente temporada

Hasta ahora, solo Juan Soto (42 HR, 35 SB), José Ramírez (30 HR, 40 SB), Corbin Carroll (31 HR, 30 SB) y Jazz Chisholm (31 HR, 30 SB). Poder, velocidad y consistencia son los sellos que distinguen a este selecto grupo.

Como dato curioso, la República Dominicana vuelve a ser protagonista con dos representantes de lujo. Juan Soto ha firmado una campaña brillante con los Mets de Nueva York, mostrando su capacidad de producir en todas las facetas del juego, mientras que José Ramírez mantiene su reputación como uno de los jugadores más completos y subestimados de la MLB. Ambos elevan el estándar del pelotero dominicano, confirmando el peso que tiene el país caribeño en el béisbol moderno.

Además, en esta recta final de la ronda regular en 2025, otro quisqueyano que podría unirse a esta lista es es Julio Rodríguez, quien hasta el momento acumula 31 cuadrangulares y 28 bases robadas, por lo que está a un paso de sumarse al club. Si lo consigue, serían tres dominicanos dentro de los cinco miembros del 30-30 en 2025, un dato que reafirma la influencia histórica de la isla en el mejor beisbol del mundo.

La lista también incluye a Corbin Carroll, que ratifica su condición de superestrella en ascenso con los Diamondbacks de Arizona, y a Jazz Chisholm, cuyo talento y explosividad lo consolidan como una de las caras más llamativas de los Yankees de Nueva Yorl actualmente.