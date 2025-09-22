Importante comediante cuenta la cruda realidad de vivir en la indigencia durante años

Suscríbete a nuestros canales

Antes de ser una de las figuras más reconocidas de la televisión, el comediante y presentador Steve Harvey atravesó la etapa más dura de su vida al vivir en su auto durante tres años.

“Viví en un coche durante tres años. Después de un tiempo, sentí que no podía más y estuve listo para rendirme”, confesó quien fue el conductor del Miss Universo, en una reciente entrevista para el podcast The Pivot,

Asimismo, compartió la cruda realidad de su experiencia en la indigencia. Steve Harvey enfrentó la soledad y la incertidumbre diaria, manteniendo su situación en secreto de su familia.

"Mis padres nunca supieron que era indigente. Mi exesposa y mis hijos tampoco", confesó. Aquellos años lo llevaron al límite al punto de considerar abandonar sus sueños en la comedia y pedir ayuda a su padre.

La llamada que cambió su destino

Tras tres años de lucha a suerte estaba de su lado y su éxito en camino. En un momento durante esa etapa decidió revisar el contestador que tenía en la casa de sus padres y encontró un mensaje de Chuck Sutton, productor de Showtime at the Apollo, quien le ofrecía la oportunidad de presentarse en Nueva York.

A pesar de la oportunidad el viaje parecía imposible con solo $35,00. Sin embargo, en una segunda llamada le ofreció un trabajo en Jacksonville por $150.

Con ese dinero, pudo costear el viaje a Nueva York, donde su actuación en el Apollo le valió una ovación de pie y el inicio de su carrera televisiva.