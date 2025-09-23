Ozzie Albies se despide de la temporada con una dolorosa lesión

Suscríbete a nuestros canales

El 2025 ha sido una temporada para el olvido para los Bravos de Atlanta, quienes cerrarán su actuación en la ronda regular con una baja sensible. Esta vez será Ozzie Albies quien entre en la lista de lesionados tras sufrir una dolorosa lesión.

Para la jornada de este lunes, el Truist Park abrió sus puertas para ver a su equipo enfrentarse a los Nacionales de Washington, en lo que será la penúltima serie que se jugará en la ciudad de Atlanta este año. Allí, el curazoleño protagonizó una situación que preocupó a la organización, sus compañeros y a la afición.

Albies y otro problema en su mano izquierda

Si bien Ozzie Albies consumió par de turnos con total normalidad, aportando un hit y una carrera anotada, las cosas cambiaron en su tercera visita al plato. Y es que durante el rally de cinco anotación que protagonizaron los Bravos, en el tercer capítulo, debió abandonar el terreno de juego.

Ante los envios del relevista Konnor Pilkington, el intermedista hizo swing ante una recta la cual conectó en foul. Acto seguido, tras ver pasar el siguiente lanzamiento, mostró señales de incomodidad y se dirigió hacia la cueva, donde fue evaluado por el preparador físico principal del equipo, George Poulis.

Poulis le hizo algunas pruebas de fuerza antes de que Albies tomara un swing de práctica, lo que pareció convencer al preparador físico de que el jugador necesitaba salir del encuentro. Minutos después, la organización anunció que se trató de una fractura en el hueso ganchoso de la mano izquierda.

De esta manera, Ozzie Albies se perderá lo que resta de temporada, pues usualmente toma entre uno y dos meses recuperarse de dicha lesión. Vale recordar que ya se había perdido la mayor parte de los últimos dos meses de la campaña pasada debido a una fractura en la muñeca izquierda, la cual sufrió al intentar aplicar un toque en la intermedia.