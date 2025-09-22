MLB: Edward Cabrera regresa a la rotación de los Marlins (+Info)

Suscríbete a nuestros canales

El conjunto de los Marlins de Miami han activado al lanzador derecho Edward Cabrera desde la lista de lesionados de 15 días. Cabrera, de 27 años, está programado para abrir el primer juego de la serie del martes contra los Phillies de Philadelphia, luego de completar sin inconvenientes una sesión simulada de 50 pitcheos la semana pasada.

Temporada de consolidación para el derecho dominicano

La campaña de Cabrera ha sido una revelación. Con una efectividad de 3.57, un WHIP de 1.21 y una impresionante proporción de 140 ponches frente a 42 boletos en 128.1 innings lanzados, el dominicano ha demostrado un notable progreso en el control de sus lanzamientos. En 24 aperturas, ha consolidado su lugar como uno de los brazos más confiables de los Marlins.

Buenas noticias para el cierre de temporada

La activación de Cabrera llega en un momento crucial, ya que el equipo busca cerrar el año con impulso y preparar el terreno para la próxima campaña. Lo más alentador es que el lanzador está en condiciones de terminar la temporada saludable, tras superar una distensión en el codo que lo mantuvo fuera de acción en la recta final.

Para los Marlins, contar con Edward Cabrera sano de cara al receso invernal es una ventaja. Su evolución como abridor y su capacidad para generar ponches lo convierten en una pieza fundamental para los planes de 2026.