Cantante mexicana fue abucheada por la prensa en el aeropuerto

En su llegada al aeropuerto de México, la cantante mexicana Susana Zabaleta pasó por un bochornoso momento al ser abucheada por la prensa que la esperaba para encararla.

Para la reconocida cantautora, los últimos días no han sido sencillo pues se ha visto envuelta en encontronazos con los medios de comunicación. Hace un par de días en la terminal aérea cuando Susana Zabaleta viajaba en compañía de su nuevo novio, pero un inconveniente disparó la furia del hombre.

La prensa cuestionaba a la cantante cuando sin querer tropezó y cayó, ante este incidente Ricardo Pérez, se descargó con los reporteros pidiendo respeto. En respuesta, solicitaron unos minutos para ser atendidos.

Susana Zabaleta responde

Tras el incidente, Susana Zabaleta se tomó unos minutos para atender a la prensa, quienes afirmaron haber sido agredidos en el aeropuerto. La intérprete, argumentó que los medios de comunicación son participe de difundir mentiras.

Además, afirmó que no se hará responsable de lo que pueda decir su novio sobre toda la situación con los reporteros y el acoso que ha recibido por su parte.

Abucheos a Susana Zabaleta

Una vez más, la cantante llegó al Aeropuerto de Ciudad de México, peor lo que no se esperaba era el recibimiento con sabor amargo de la prensa, quienes sin prestarle mucha atención comenzaron a gritar una consigna.

En su salida, los periodistas presentes abuchearon a Susana Zabaleta quien en esta oportunidad solo viajaba con su quipo de trabajo.