Cantante mexicana se somete a una cirugía tras ser diagnosticada con cáncer

El martes 19 de agosto de 2025, la cantante y actriz mexicana Regina Murguía, integrante del emblemático grupo pop JNS, compartió su reciente batalla contra un tumor en el colon.

Tras una exitosa cirugía, la artista ya está recuperándose y ha iniciado tratamientos médicos para fortalecer su salud y retomar su carrera con renovada fuerza.

La cirugía fue exitosa

La intervención, que permitió extirpar el tumor, fue descrita por su colega Angie Taddei como “perfecta” aunque “dura”, destacando que fue llevada a cabo con éxito y a tiempo. En palabras de Taddei: “Nos metimos un buen susto, pero fue una operación perfecta”.

Asimismo, aseguró que, pronto estarían en Mérida (México) “tomando un poquito de aire”. Por su parte, Regina compartió a través de Instagram un mensaje lleno de gratitud y fortaleza.

“Hoy comparto estas fotos con ustedes con el corazón lleno de gratitud… No ha sido un proceso fácil, pero sí ha sido profundamente transformador… He aprendido que la salud es nuestro verdadero tesoro”.

El cáncer tratado a tiempo

La historia comenzó en julio, cuando la azteca anunció que le habían descubierto un pólipo en el colon durante una pausa en su agenda. Aprovechando ese descanso, se sometió a una cirugía programada para retirarlo, solicitando a sus seguidores que rezaran por su pronta recuperación.

Poco después, se confirmó que el pólipo resultó ser un tumor canceroso, pero afortunadamente fue eliminado en su totalidad.

Murguía, quien saltó a la fama en los años noventa con éxitos como “Dime que me amas” dentro del grupo Jeans (hoy JNS), ha demostrado una fortaleza admirable al retomar sus compromisos musicales incluso en medio de su recuperación.

Su experiencia se ha convertido en un poderoso testimonio sobre la importancia de la prevención y los chequeos médicos regulares. El público y la industria entera muestran su apoyo, animándola a regresar al 100 %.