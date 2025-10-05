George Russell aseguró Pole y busca sacudir el podio en Singapur

Suscríbete a nuestros canales

Luego de haber conquistado la Pole Position, el pasado sábado, George Russell tiene una gran posibilidad de dar la sorpresa en la carrera de este domingo en Singapur. Sin embargo, la cercana compañía de Max Verstappen y Oscar Piastri supone un gran reto.

Desde el Gran Premio de Montreal (Canadá), el piloto británico no aseguraba la primera posición en la carrera clasificatoria, es decir, desde el pasado 15 de junio. Cabe destacar que, en esa ocasión salió victorioso y busca repetir dicha hazaña.

Aún así, vale la pena mencionar que en las 6 ocasiones que Russell ha ganado una Pole Position, solo en 2 ha culminado la carrera respectiva en la primera posición (siendo la otra el GP de Sao Paulo de 2022).

En busca de sacudir el podio

Gracias a los resultados en los clasificatorios, el inglés tiene una posibilidad de acortar su distancia con el neerlandés (Verstappen), que ocupa la tercera plaza entre los candidatos al campeonato de conductores.

Desde la perspectiva precisamente de Verstappen, esta carrera supone un punto de inflexión para sus aspiraciones al campeonato. De ganar este domingo el de Red Bull Racing y si Russell (Mercedes Benz) culmina la carrera por delante de Oscar Piastri (McLaren), el holandés descontaría 10 puntos y se colocaría a 59 de la cima.

Cabe destacar que, en esta recta final de la temporada, solo faltan seis pruebas, tres de ellas con formato Sprint.