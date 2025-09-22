MLB: Cascabeles buscan igualar esta cifra histórica para la franquicia (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

Los Cascabeles de Arizona están protagonizando una campaña explosiva en la MLB 2025. Con 209 jonrones conectados hasta la fecha y seis juegos restantes en el calendario regular, el equipo tiene una oportunidad real de superar su registro del año pasado (211), que ocupa el cuarto lugar en la historia de la franquicia.

Este repunte ofensivo no solo refleja el poder colectivo de la alineación, sino también el crecimiento del equipo en materia de bateo. La cifra actual posiciona a los Dbacks como uno de los conjuntos más temidos en la Liga Nacional quienes están a un juego del último comodín.

¿Pueden alcanzar el récord absoluto?

El récord de cuadrangulares en una temporada para los Cascabeles es de 220, alcanzado en dos ocasiones: en 20190 y en 2017. En tercer lugar figura la campaña de 1999, con 216 jonrones, año en que alcanzaron las 100 victorias por primera y única vez para la franquicia. Superar los 211 de 2024 no solo consolidaría el progreso ofensivo del equipo, sino que abriría la puerta a una marca histórica si logran conectar al menos 12 jonrones en los seis juegos restantes.

En el conjunto arenoso, solamente tres peloteros poseen 20 o más bambinazos, Eugenio Suárez (pegó 36 antes de ser cambiado) Ketel Marte (26) y Corbin Carroll (31). Geraldo Perdomo (19) podría unírseles pronto. El equipo ha mantenido una producción constante en casa y en la carretera. Esta consistencia ha permitido que se mantengan a un solo juego del tercer comodín de la Liga Nacional.