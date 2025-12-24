Torino vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Serie A

El juego entre Torino y Cagliari se disputará el próximo sábado 27 de diciembre por la fecha 17 de la Serie A, a partir de las 10:00 horas en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino.
Así llegan Torino y Cagliari
En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.
Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A
Torino ganó por 1-0 el juego pasado ante Sassuolo. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 1 victoria y perdió 3 encuentros. En ellos, le han encajado 10 goles y ha convertido 6.
Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A
El anterior partido disputado entre Cagliari finalizó en empate por 2-2 ante Pisa. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Logró convertir 8 goles y le han marcado 9.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 24 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Torino lo ganó por 2 a 0.
El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 20 puntos (5 PG - 5 PE - 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 15 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (3 PG - 6 PE - 7 PP).
El árbitro seleccionado para el encuentro será Daniele Doveri.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|33
|15
|11
|0
|4
|20
|2
|Milan
|32
|15
|9
|5
|1
|11
|3
|Napoli
|31
|15
|10
|1
|4
|9
|13
|Torino
|20
|16
|5
|5
|6
|-10
|15
|Cagliari
|15
|16
|3
|6
|7
|-6
Fechas y rivales de Torino en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 18: vs Hellas Verona: 4 de enero - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Udinese: 7 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Atalanta: 10 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Roma: 18 de enero - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Como 1907: 24 de enero - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Cagliari en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 18: vs Milan: 2 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Cremonese: 8 de enero - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Genoa: 12 de enero - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Juventus: 17 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Fiorentina: 24 de enero - 14:00 (hora Argentina)
Horario Torino y Cagliari, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas