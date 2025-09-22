¿Cómo se jugará el Torneo Clausura de la Liga Futve Futsal?

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Futve Futsal en su Torneo Clausura tiene fecha de arranque, cuando inicie su recorrido este 26 de septiembre de 2025, tal como lo informó el alto mando del certamen en una rueda de prensa convocada para este lunes.

La acción del nuevo curso la iniciarán los equipos de Monagas, vigente campeón del apertura, enfrentándose a su similar de Bambi. Meridiano pudo conversar con el director de competición, Luis Fidalgo, quien nos detalló algunos puntos de lo venidero.

"Los equipos que visitaron a los otros equipos (en el apertura) ahora retornan y reciben a los otros equipos. Estamos hablando de 16 equipos, con una primera fase en la que clasifican ocho, van para una segunda fase de cuadrangulares, se dividen en dos grupos; un grupo de impares por la clasificación, otros pares y de ahí vamos a una semifinal de ida y vuelta, clasificarían dos y pasaríamos a la fase final", inició comentando Fidalgo.

La Liga Futve Futsal será gratis al público

Otros de los aspectos comentados por Fidalgo se relacionaron a las bondades que tendría el público para asistir a los encuentros, entre ellos destacó la gratuidad de los partidos.

"Las entradas son totalmente gratis, de verdad pueden venir, asistir", expresó el directivo. Eso sí, apuntó que: "Sí hay algunos equipos que por decisión propia cobran una entrada, pero es algo simbólico".

"Normalmente lo manejan a un dólar a Banco Central (la tasa) y es un tema intento de ellos, del resto, lo que es la liga la apertura es para todos. Que todo fanático venga y no podemos alejarnos de ellos, porque sin fanáticos no tenemos un espectáculo", dijo.

Finalmente, aclaró que a para este calendario de discutió con todos los equipos su preparación y manifestó que inicios de esta Liga Futve Futsal las entidades participantes se encuentran solventes económicamente para lo que será afrontar este certamen.